Corinthians x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Melhor campanha da primeira fase do Estadual, o Corinthians agora coloca seu favoritismo em campo contra o Mirassol, neste domingo (02/03). As equipes se enfrentam na Neo Química Arena, às 18h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Timão somou 27 pontos na primeira fase, mais que qualquer outra equipe e pode decidir todas as partidas do mata-mata em casa. Já o Leão vem de seis jogos sem vencer e precisa se recuperar caso queira chegar na semifinal.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazeTV, PlayPlus, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como chega o Corinthians

O Timão vem de uma partida desgastante diante da Universidad Central pela Libertadores e já terá outro compromisso no torneio continental na quarta-feira (05/03) . Contudo, Ramón Díaz deve optar por força máxima diante do Mirassol por se tratar de uma partida eliminatória e importante. Por enquanto, o único desfalque é Raniele, com lesão na coxa confirmada há uma semana. Entretanto, o treinador pode optar por mudanças na formação tática. Assim, Talles Magno ou Romero podem entrar no lugar de um volante, enquanto Hugo pode assumir a lateral-esquerda.

Como chega o Mirassol

Apesar da classificação para as quartas, o Mirassol está há seis jogos sem vencer, e vem de derrota para o Palmeiras, em casa, no último domingo (23/02). Além disso, o time ainda deve ser comandado pelo técnico interino Ivan Baitello, que assumiu a função após a demissão de Eduardo Barroca. No elenco, apesar de não ter nenhum desfalque por lesão, o treinador perdeu dois jogadores nesses últimos dias. Afinal, o lateral Zeca rescindiu seu contrato com o Leão, enquanto o atacante Guilherme Pato se transferiu para o América-MG.

CORINTHIANS X MIRASSOL

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data e horário: 02/03/2025, às 18h30

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo (Matheus Bidu); José Martinez, André Carrillo (Talles Magno) e Breno Bidon; Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Ramón Díaz.

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur, Reinaldo; Roni, Danielzinho, Gabriel; Negueba, Clayson (Chico Kim), Iury Castilho. Técnico: Ivan Baitello

Árbitro: (Ainda não informado)

Assistentes: (Ainda não informado)

VAR: (Ainda não informado)

