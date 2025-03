Grupo de sócios e conselheiros pedem destituição de Romeu Tuma Jr no Corinthians

Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Conselheiros e associados do Corinthians se reuniram e entraram com pedido de destituição do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior. A Comissão de Ética do Timão, aliás, protocolou o documento na última quinta-feira (27).

No total, o requerimento reuniu assinaturas de 75 conselheiros, além de 1.817 sócios do Alvinegro. Assim, 0s envolvidos acusam Tuma de atuar com parcialidade e trazer repercussão negativa ao Parque São Jorge. A informação é da Rádio Bandeirantes.

O grupo se sente amparado com o pedido, baseado no artigo 31 do Estatuto. Segundo o tópico, a aplicação de penalidades aos membros do Conselho podem ser apresentados à Comissão de Ética e Disciplina por qualquer associado.

O mandatário, então, respondeu ao pedido de destituição através de nota oficial. Confira abaixo o comunicado na íntegra.

“Tomei conhecimento pela mídia de duas manifestações – uma de sócios, outra de conselheiros – que pedem meu afastamento. Trata-se de manifestação cabível dentro do ambiente democrático do clube, e tenho a consciência tranquila de quem, como Presidente do Conselho Deliberativo, trabalha pela manutenção deste ambiente, sempre fazendo cumprir o estatudo, doa a quem doer. Mantenho minhas convicções de que o Corinthians, com seus procedimentos estatutários em pleno funcionamento, é um espaço de livre manifestação e amplo direito de defesa. Repudio, no entanto, as acusações infundadas e, sobretudo, a utilização da estrutura do clube para coagir sócios e conselheiros a assinarem essas peças narrativas de imensa má-fé e mentiras vazias, num simulacro de acusação que merece a fonte Comic Sans em que foram impressas”, publicou Tuma.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.