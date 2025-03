Sport x Decisão: onde assistir e escalações

O Campeonato Pernambucano dá uma pausa no frevo e no agito nas ladeiras de Olinda para focar em jogo que vale classificação no Campeonato Estadual neste jogo único. Em pleno domingo de Carnaval (2), o Sport recebe o Decisão, às 16h, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final. Quem vencer avança à semifinal. O Santa Cruz aguarda esta definição. Náutico e Retrô, na segunda (3), se engalfinham pela última vaga, nos Aflitos.

Por questões de segurança, em meio ao frenético carnaval pernambucano, o Leão da Praça da Bandeira jogará com os portões fechados.

Como chega Sport?

Pressionado pela queda na primeira fase da Copa do Brasil (para o Operário de Várzea Grande), o Sport vê o Pernambucano como a chance de salvar este primeiro semestre e evitar entrar em uma espiral de crise. Além disso, o time rubro-negro ainda deve uma vitória em clássicos locais nesta temporada (perdeu para o Náutico e para o Santa Cruz).

“Vamos fazer melhor. Por mais que nos custe esta tempestade e má fase que estamos enfrentando. Vamos dar uma resposta a estas feridas e seguir em frente”, pontuou o técnico Pepa.

O meia Lucas Lima é dúvida. Mas Zé Lucas está de volta e vira opção para o comandante português.

O Leão da Praça da Bandeira deve formar com: Caíque França; Matheus Alexandre, Silva, Chico e Cariús; Rivera, Domínguez (Zé Lucas) e Atencio (Lucas Lima); Barletta, Carlos Alberto e Paciência.

Como chega o Decisão?

Franco-atirador, o Decisão tem motivos para deixar o Sport preocupado. Afinal, nesta edição do Pernambucano, não perdeu para os grandes. Empatou com o Santa e o próprio Sport. E aprontou para cima do Náutico, derrotando o Timbu. Por isso, o técnico do Bode, Fernando Tonet, está bastante confiante.

“Estamos muito felizes com a permanência da equipe na primeira divisão e pela classificação contra o Náutico. A equipe está bem consistente, principalmente na defesa”, apontou o treinador.

Uma provável escalação do Bode contempla a seguinte formação. A saber: Testa; Cordeiro, Arthur Potiguar, Pitimbu e Nino Potiguar; Alchnovic, Íkaro, Juliano e Silva; Paraíba (Kelsen) e Reis

Onde assistir?

O canal Goat transmite a peleja.

