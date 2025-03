Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor venceu o Verdão por 2 a 1 no jogo de ida, no último sábado (22) - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

O Grêmio vai vistar o Juventude neste sábado (1º), às 16h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Aliás, o Tricolor chega com vantagem para a decisão da vaga, afinal, venceu o confronto da ida por 2 a 1 no último sábado (22), em Porto Alegre. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da RBS TV (para o Rio Grande do Sul), além do Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil.

Como chega o Juventude

Apesar da derrota no jogo de ida, o Alviverde marcou um gol com Batalla que pode fazer a diferença na decisão em casa. Afinal, precisa vencer por apenas um gol para levar a decidir a vaga nos pênaltis e vai contar com o apoio da torcida. O Verdão, aliás, precisa virar a chave após ter sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Maringá na última terça-feira (25).

Para o próximo duelo, o técnico Fábio Matias tem algumas baixas: Rodrigo Sam, Peixoto, Caíque, Cipriano e Wilker Ángel estão lesionados, e Gilberto passa por transição física. Além dos desfalques, o treinador deve fazer algumas mudanças na equipe após a queda na Copa do Brasil. Assim, Batalla deve reassumir o posto de titular, Jean Carlos pode aparecer na vaga de Mandaca e Marcos Paulo deve sair para a entrada de Alan Ruschel.

Como chega o Grêmio

Atual campeão, o Tricolor chega com a vantagem de um gol para o duelo, ou seja, pode até empatar para se garantir na final do Estadual. A equipe, aliás, está há cinco jogos sem derrotas, porém, seu único revés na temporada foi justavamente para o Juventude. O Imortal vive uma hegemonia no Gauchão e, caso conquiste novamente o título, será o oitavo consecutivo.

Para o duelo, o técnico Gustavo Quinteros também possui desfalques no elenco. São eles: Amuzu, com desconforto muscular, e Aravena, Kannemann, Mayk e Rodrigo Ely, que estão se recuperando de lesão. Por outro lado, o atacante Pavon será opção no banco de reservas após recuperação de problema físico.

JUVENTUDE X GRÊMIO

Seminfinal do Campeonato Gaúcho – Jogo de volta

Data e horário: 01/03/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel (Felipinho); Daniel Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Batalla, Ênio (Giovanny) e Erick Farias. Técnico: Fábio Matias

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo e Monsalve; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR:Caio Max Augusto Vieira (RN)

RBS TV – Rio Grande do Sul, Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

