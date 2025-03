Juventude x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

O Grêmio visita o Juventude neste sábado (1º), às 16h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Aliás, o Tricolor chega com vantagem para a decisão da vaga, afinal, venceu o confronto da ida por 2 a 1 no último sábado (22), em Porto Alegre. Confira as principais informações do duelo.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta semifinal, iniciando a transmissão com um pré-jogo a partir das 15h. O comando é de Ricardo Froede, que também estará na narração.

A cobertura de Juventude x Grêmio conta também com os comentários de Guilherme Moraes e as reportagens de Fernando Sid. Clique na arte acima a partir das 15h e confira este jogo decisivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.