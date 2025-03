Libra e LFU fecham acordo para venda conjunta dos direitos da Série B

A Libra e a Liga Forte União anunciaram neste sábado (1º) que chegaram a um acordo e venderão juntos os direitos de transmissão da Série B. Segundo as entidades, os detalhes desse processo de negociação serão divulgados em breve. Elas destacaram ainda que a parceria é um passo importante para a criação de uma liga única no futebol nacional.

“Esse é um avanço fundamental para um modelo mais forte e integrado do nosso futebol. Estamos felizes por unir forças nessa negociação, que fortalece os clubes e beneficia toda a indústria do esporte no Brasil”, afirmou Marcelo Paz, presidente da LFU e CEO do Fortaleza.

Flávio Horta Jr., presidente do Volta Redonda, acredita que essa iniciativa pode servir de exemplo para outras divisões do futebol brasileiro.

“Estamos muito satisfeitos com essa união para a venda conjunta. Esperamos que esse pioneirismo traga o sucesso esperado e inspire outras negociações. Mas, temos certeza de que essa parceria ajudará a aumentar as receitas da Série B”, disse.

Ao mesmo tempo, Julio Cesar Heerdt, presidente do Avaí, vê essa união como um primeiro passo para tornar o futebol brasileiro mais competitivo e valioso.

“Essa parceria mostra maturidade e um alinhamento estratégico essencial para o futuro de uma liga unificada. O futebol brasileiro tem um enorme potencial, e esse é só o começo para ampliarmos seu valor e competitividade no cenário global”, afirmou.

