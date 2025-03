Artilheiro do Mirassol, Iury Castillo demonstra confiança contra o Corinthians

Iury Castillo bota fé na classificação para as semifinais do Paulista - (crédito: Foto: Pedro Zacchi/Ag. Mirassol)

O Mirassol e o Corinthians disputam uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista neste domingo (2 de fevereiro) . O jogo será na Neo Química Arena, a casa do Timão, pois o Mirassol ficou em segundo lugar na primeira fase. Líder em participações do clube na temporada, e artilheiro da equipe, Iury Castillo está confiante na classificação.

“Fizemos um início muito forte, bons jogos, resultados expressivos e garantimos a classificação com antecedência. Isso trouxe uma certa tranquilidade”, disse.

Iury tem 4 gols e 1 assistência na competição. O atacante marcou contra Santos e Palmeiras. Assim, ajudou o time a avançar às quartas de final. Contra o Corinthians, o Mirassol espera obter o mesmo êxito de 2020, quando chegou às quartas e eliminou o São Paulo na disputa pelas semis. Curiosamente, o Corinthians foi o adversário na semifinal e o Mirassol conseguiu derrotá-lo por 1 a 0.

Estamos confiantes de que podemos alcançar a classificação. Sabemos da qualidade da equipe do Corinthians, que conta com grandes jogadores, mas também temos uma equipe forte. Mostramos isso na primeira fase e, especialmente, na última partida contra o Palmeiras, quando enfrentamos um dos principais times do Brasil”, concluiu Iury.

O jogador mantém a confiança apesar do histórico de embates entre os dois times. Afinal, o Corinthians nunca perdeu um jogo para o Mirassol até hoje.

Quem vencer, vai à semifinal. E caso de empate, pênaltis.

A partida começa às 18h30 de domingo (2/2).

