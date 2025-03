Bahia perde, em casa, o jogo de ida da semifinal do Baianão

O Bahia, neste sábado, 1/3, no jogo de ida da semifinal do Baianão, recebeu a Jacuipense na Arena Fonte Nova. Iniciou com um mistão, já que no meio da semana enfrentará o Boston River do Uruguai pela Libertadores. E se deu mal. Perdeu de virada, por 2 a 1. Acevedo fez um golaço no primeiro tempo, mas, na etapa final, os visitantes viraram com gols de Alisson e Vinícius Amaral.

Dessa forma, a Jacuipense joga pelo empate, em casa, dia 8/3, provavelmente no Joia da Prnciesa em Feira de Santana, para alcançar a final. Quem vencer esta semifinal jogará a decsão contra o vencedor de Atlético de Alagoinhas e Vitória.

Bahia na frente

O Bahia fez um bom primeiro tempo, dominando as ações, mas com dificuldade para chegar ao gol da Jacuipense. Contudo, conseguiu ir para o intervalo em vantagem graças a um belo gol de fora da área de Acevedo, aos 34 minutos.

Virada da Jacuipense

No segundo tempo, o Bahia foi surpreendido logo aos dois minutos com o gol de empate dos visitantes. Acevedo saiu mal com a bola, o ataque recuperou e, após cruzamento da esquerda, a bola sobrou para Alisson. Pouco depois, aos 10 minutos, Matheus Firmino cruzou para a entrada de Vinícius Amaral, livre pela esquerda. O atacante recebeu, dominou e chutou na saída do goleiro. O auxiliar marcou impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal. Jacuipense virava o jogo.

Aí, o técnico Rogério Ceni tratou de colocar alguns titulares. Com Everton Ribeiro, o time passou a ter maior mobilidade no ataque, mas a finalização estava ruim. Foram pelo menos quatro chances claras para empatar, mas a bola não entrou. E quase rolou um terceiro gol dos visitantes, mas foi desperdiçado por Jefferson Baiano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.