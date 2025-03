Flamengo vence Vasco e larga na frente na semifinal do Carioca

Jogadores do Flamengo celebram o gol que define o 1 a 0 sobre o Vasco, no Niltão, pela ida da semifinal do Carioca - (crédito: Foto: Paula Reis)

Vasco e Flamengo fizeram, neste sábado, 1/3, o jogo de ida da semifinal do Carioca. Os vascaínos, com comando de campo, mas sem poder jogar em São Januário, mandaram a partida no Nilton Santos. Mas que recebeu público decepcionante. Clássico dos Milhões? Apenas 10.976 presentes neste sábado de Carnaval. Mas o que se viu foi um jogo nervoso e truncado, com muitas faltas e cartões desde o início, bem pilhado no primeiro tempo. No segundo tempo, com mais futebol, o Flamengo se impôs e venceu por 1 a 0, com um golaço de Bruno Henrique.

O jogo de volta será no sábado, 8/3, no Maracanã. Como o Flamengo entrou com a vantagem de dois empates, agora pode perder por até um gol e ainda assim se classificar para a final contra Fluminense ou Volta Redonda, que fazem a outra semifinal. Enfim,o Vasco precisará ser mais do que nunca o time da virada.

Clássico pilhado

O jogo começou quente. Com um minuto, Piton fez falta feia em Wesley e levou amarelo. Como Wesley tentou um revide, foi o princípio de confusão. Aos cinco minutos, Pulgar entrou forte em Coutinho e levou amarelo. E tome faltas e cartões. Aos 25 minutos, João Vitor, Vegetti e Matheus Carvalho levaram cartões; Wesley também. Aliás, pela força das entradas, o juiz poderia muito bem ter dado vermelho tanto para Vegetti quanto para Wesley nas faltas que fizeram.

Com tanto nervosismo, as chances foram poucas. O Vasco apareceu mais no ataque. A melhor chance do Fla foi de Arrascaeta, que se atrapalhou na hora do arremate. E, aos 42, a grande chance do primeiro tempo. Rayan recebeu pela direita de Coutinho, avançou em velocidade e chutou para defesa parcial de Rossi. Rayan pegou a sobra e chutou. Contudo, Leo Ortiz salvou na linha. Enfim, um primeiro tempo marcado por muitas faltas. O Fla teve mais posse (67%) e menor número de finalizações (5 a 2).

Flamengo, em cima, larga na frente

No segundo tempo, o Flamengo voltou bem melhor. Em dez minutos, rondou a área do Vasco e, pelo menos duas vezes, quase marcou com Luiz Araújo. Na primeira, isolou; na segunda, acertou a trave. O Vasco, naquela altura, se fechava, mas não conseguiu evitar que, aos 21 minutos, Bruno Henrique, tirando um coelho da cartola, abrisse o placar. Ele recebeu de Plata, na área, saiu da marcação de Lucas Freitas e bateu com força, no ângulo de Leo Jardim, um golaço. O Mengo seguiu melhor. Mas com o Vasco sem ousadia ofensiva, mesmo com as mudanças promovidas por Fábio Carille. No fim, quase emotou. Mas Rossi fez boa defesa.

VASCO 0x1 FLAMENGO

Semifinal do Campeonato Carioca 2025 – Jogo de ida

Local: Nilton Santos, Rio (RJ)

Data: 1/3/2025

Público presente: 10.976

Público pagante: 10.778

Renda: R$ 764.834,00

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Sforza,29’/2ºT) , Mateus Carvalho (Loide, 15’/2ºT), Coutinho (Payet, 29’/2ºT), e Rayan (Garré, 29’/2ºT); Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Léo Pereira e Varela(Ayrton Lucas, 42’/2ºT); Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Matheus Gonçalves, 30’/2ºT)’; Plata (Wallace Yan, 42’/2ºT), Luiz Araújo (Alan, 26’/2ºT) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Gols: Bruno Henrique21’/2ºT (0-1)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Pitón, João Vitor, Vegetti, Mateus Carvalho, Hugo Moura (VAS); Wesley, Pulgar (FLA)

