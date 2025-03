Arrascaeta comemora marca expressiva pelo Flamengo

Arrascaeta tem um motivo a mais para comemorar a vitória do Flamengo neste sábado (1) por 1 a 0 contra o Vasco, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O meia uruguaio completou 300 jogos com a camisa do Rubro-Negro.

Dessa forma, após a partida, o jogador comentou sobre a marca expressiva pelo clube carioca. Além disso, parabenizou a equipe pelo jogo contra o Cruzmaltino.

“Primeiro, parabenizar o time, pelo jogo que fizemos, um jogo que poderíamos ter feito talvez mais de um gol. Um campo que é diferente do que a gente habitualmente joga. Depois, só gratidão, alegria, felicidade, uma honra. Poder vestir essa camisa, completar 300 jogos, e por tudo que a gente tem conquistado até aqui, ainda tem muita lenha para queimar. Como falo, me preparado melhor forma para esse ano, é um ano que a gente tem muitas coisas para conquistar. Feliz por esse momento e parabenizar, como falei já, o time pelo jogo hoje”, comemorou Arrascaeta.

Flamengo e Vasco, portanto, voltam a se enfrentar no próximo domingo (8), para definir quem vai avançar para a final do Campeonato Carioca. Vale ressaltar, que o Rubro-Negro tem a vantagem do empate. Dessa forma, o Cruzmaltino precisa vencer por um gol de diferença para levar o resultado para os pênaltis.

