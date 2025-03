São Paulo não consegue acordo e acerto com Thiago Mendes fica para junho

A tentativa do São Paulo de repatriar o volante Thiago Mendes não deu certo. Sem conseguir arcar com os valores exigidos, cerca de R$ 11 milhões, pelo Al-Rayyan, do Qatar. o Tricolor manterá o nome do radar para a janela do meio do ano. O jogador possui contrato com o clube de Artur Jorge até o final de junho.

As conversas não evoluíram nesta última semana, indo contra as expectativas do São Paulo. Com o fechamento da janela de transferências nesta última sexta-feira (28), qualquer possibilidade de acordo ficou para o mês de junho. O contrato do jogador com os cataris vai até o dia 30 de junho.

O Tricolor já estava com o nome de Thiago Mendes em pauta desde o mês de dezembro. As conversas esfriaram no começo de 2025, mas retornaram nas últimas semanas, por conta da lesão de Pablo Maia.

Thiago Mendes passou pelo São Paulo entre os anos de 2015 e 2017. Vindo do Goiás, o volante atuou em 147 partidas e marcou 12 gols. O retorno do jogador ao Tricolor já foi especulado no meio do ano passado, quando Thiago visitou as estruturas do clube durante suas férias e conversou com Luis Zubeldía.

