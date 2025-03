Vegetti, do Vasco, afirma sobre lance com Wesley: ‘Não teve a coragem de expulsar’

O capitão do Vasco, Vegetti, saiu na bronca com a não expulsão de Wesley na derrota do Cruzmaltino por 1 a 0 para o Flamengo pelo primeiro jogo da semifinal no Campeonato Carioca. Ele define o lance como um dos dois que marcaram a partida.

“Foram dois lances que marcaram o jogo: a não expulsão do Wesley e o do Bruno Henrique, que chuta mal e faz o gol. Os jogos se definem por detalhe. O juiz não teve a coragem de expulsar o Wesley, como sempre acontece contra o Flamengo, mas a gente já sabe como é. Têm que continuar trabalhando. Agora têm um jogo importante na quarta-feira pela Copa do Brasil e a revanche no Maracanã. A gente acredita que ainda pode conquistar esta classificação para a final”, disse.

O lance entre Wesley e Vegetti aconteceu aos 14 minutos de jogo. O lateral Rubro-Negro acertou a sola do argentino, em uma dividida perto da linha lateral, e levou cartão amarelo.

“Vocês viram o que aconteceu, vocês têm que falar, têm que perguntar ao juiz. Contra o Flamengo é uma coisa, para outros times é outra. A gente já sabe, faz parte do que acontece todo jogo contra eles e temos que lutar contra isso também.”, finalizou.

Além disso, Vegetti fez uma análise do confronto. Para ele, o Vasco fez um bom primeiro tempo, mas diminuiu o ritmo na segunda etapa.

“Segundo tempo a gente baixou um pouco. O primeiro tempo foi melhor, mas temos que seguir trabalhando”, afirmou.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (8), para definir quem vai avançar para a final da competição. O Flamengo tem a vantagem do empate.



