Internacional x Caxias, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Com a vaga para a final nas mãos, o Internacional recebe o Caxias, neste sábado, às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal desta edição do Campeonato Gaúcho. Na ida, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o Colorado fez 2 a 0. Assim, pode perder por até um gol de diferença que chega à final. Quem passar pega o Grêmio na decisão do Estadual. A Voz do Esporte transmite deste duelo, com um pré-jogo de primeira sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

Ricardo Froede comanda a Jornada Esportiva e a narração. Além dele, a cobertura conta com Arthur Sapiro nos comentários e André Bachá nas reportagens. Clique na arte acima e acompanhe esta semifinal gaúcha.

