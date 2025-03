Quinteros explica pancada jogador do Juventude na semifinal do Gaúcho

O técnico Gustavo Quinteros foi um dos principais personagens da confusão no final da derrota do Grêmio por 2 a 1 para o Juventude, na tarde deste sábado (1º), no Alfredo Jaconi. Antes da disputa de pênaltis, o treinador invadiu o campo e acabou atingindo o atacante Ênio, do Juventude, que tentou contê-lo. Apesar do resultado no tempo regulamentar, o Tricolor buscou a classificação nas penalidades.

Quinteros afirmou que sua intenção não era agredir o jogador, mas apenas se desvencilhar. Segundo ele, os dois conversaram após o jogo, e a situação foi esclarecida. O técnico também ressaltou que não se sente culpado pelo ocorrido.

“Vou falar com o árbitro, me seguram nos braços, primeiro tiro de cima, me seguem segurando, eu tiro de novo, evidentemente com mais força, e o jogador é atingido porque eu queria me desvencilhar. Não tive intenção de bater em ninguém, falei com o Ênio, disse que ele me pegou pelos braços, não tive a intenção de bater nem nada, só fui falar com o árbitro. Dessa forma, lamento que tenha acontecido, não me sinto culpado de nada, minha intenção não foi agredir”, explicou Gustavo Quinteros.

“Entro para falar com o árbitro, vou direto falar com o árbitro. Ao mesmo tempo, vem um jogador do rival e segura meus braços, eu trato de tirá-lo, com mais força, e atinjo ele. Mas não tive intenção de agredir ninguém, expliquei mais de uma vez ao jogador, ele entendeu, mas são coisas que acontecem. Quis entrar para falar com o árbitro, ele deu gol e depois foi ao VAR. Entro para falar com o árbitro, por que faz isso? Isso foi a situação”, completou.

