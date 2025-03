Estêvão brilha, Palmeiras bate São Bernardo e garante vaga nas semifinais do Paulista

O Palmeiras está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista! Se na primeira fase a vaga veio no sufoco, agora o torcedor alviverde não teve tanta preocupação. Na noite deste sábado (01), o Verdão bateu o São Bernardo por 3 a 0, fora de casa, e segue com o sonho do tetracampeonato. Estevão, craque da partida, marcou duas vezes e Flaco López fechou o placar.

A vitória garantiu ao Palmeiras a segunda melhor campanha geral do Paulistão. Com isso, o Verdão garante o mando de campo na partida da semifinal. Agora, o clube alviverde pode ficar com a segunda melhor campanha geral ou a primeira, caso o Corinthians seja eliminado.

Estêvão dá show e Palmeiras abre vantagem

A partida começou com muito equilíbrio. O São Bernardo teve a primeira chance do jogo, em arremate de Hugo Sanches após contra-ataque, para defesa de Weverton. Porém, quando a bola caiu no pé de Estêvão, não teve jeito. O atacante ganhou a disputa pelo alto, trouxe para o meio e mandou um chutaço, que bateu na trave e morreu no gol.

Weverton ainda teve que trabalhar mais uma vez na primeira etapa, em chute de fora da área de Pará. Mas a primeira etapa era de Estêvão. O craque deu uma meia-lua no marcador, tabelou com Flaco López e só não fez um golaço porque Alex Alves estava na bola e jogou para escanteio. Já nos acréscimos, o jovem talento recebeu na esquerda, puxou para o meio e, ainda de fora da área, chutou cruzado para jogar no cantinho e ampliar o placar.

Flaco López fecha o marcador

O São Bernardo voltou com mudanças e teve a primeira oportunidade, em chute de fora da área para defesa de Weverton. Depois, o Palmeiras foi para cima. Primeiro, Micael cruzou na área e Flaco López cabeceou para defesa de Alex Alves. Depois, Richard Ríos roubou a bola, tocou para Estêvão, que cortou o zagueiro, mas chutou fraco. Porém a pressão inicial gerou o terceiro gol. Após cruzamento de Richard Ríos na área, o goleiro falhou e Flaco López não perdoou, cabeceando para marcar o terceiro.

Estêvão chegou ao hat-trick, mas o auxiliar pegou o impedimento do atacante. Na reta final da partida, o Palmeiras apenas controlou o jogo para confirmar a vaga. Thalys teve a oportunidade do quarto, mas bateu por cima do gol do Tigre.

SÃO BERNARDO 0 X 3 PALMEIRAS

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data e horário: 01/03/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio 1° de Maio, São Bernardo (SP)

Gols: Estêvão, 16’/1ºT (0-1); Estêvão 45’/1ºT (0-2); Flaco López, 12’/2ºT (0-3)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Augusto Silva (Foguinho, 13’/2ºT), Matheus Salustiano e Pará; Romisson, Emerson Santos (Lucas Rian, 13’/2ºT) e Lucas Lima; Léo Jabá (Lucas Tocantins, 25’/2ºT) e Guilherme Queiroz (Fabrício Daniel, intervalo). Técnico: Ricardo Catalá.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael (Bruno Fuchs, 14’/2ºT) e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno, 28’/2ºT ), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão (Mayke, 37’/2ºT ), Facundo Torres (Felipe Anderson, 37’/2ºT) e Flaco López (Thalys, 28’/2ºT). Técnico Abel Ferreira.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões Amarelos: Matheus Salustiano (SBFC);Marcos Rocha (SEP)