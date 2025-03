Herói da classificação, Estêvão comenta sobre último Paulistão com a camisa do Palmeiras

Pela 12ª vez consecutiva, o Palmeiras está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. A vaga veio após a vitória alviverde por 3 a 0 para cima do São Bernardo, na noite deste sábado (01), na casa do adversário. O resultado garantiu ao Verdão o direito de disputar a próxima fase como mandante.

Nome do jogo com dois gols, o atacante Estêvão não poderia estar mais contente com a classificação. O atacante recordou da forma complicada que a vaga veio na primeira fase e valorizou a grande vitória contra um adversário que tinha uma das melhores campanhas do torneio.

“Fico muito feliz por estar ajudando o Palmeiras a passar de fase. Fomos resilientes, viemos de uma classificação difícil, agora conseguimos classificar, sair com uma vitória importante diante de um time difícil. Só tenho a agradecer a Deus. Vamos avançar na semifinal, se Deus quiser, vamos estar na final também”, afirmou.

Já negociado com o Chelsea, Estêvão disputa o último Campeonato Paulista antes de ir à Inglaterra. O jogador prometeu se esforçar a cada jogo para que possa demonstrar toda a gratidão que sente ao Palmeiras.

“A sensação é de retribuir tudo o que o Palmeiras me deu. Eu posso fazer isso dentro de campo, então tento me esforçar a cada jogo. Às vezes não vai dar num jogo, mas posso ajudar em outro, correndo, fazendo gol, dando assistência. Essa é a gratidão pelo Palmeiras, dando meu máximo em campo”, ressaltou.

