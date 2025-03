Internacional vence Caxias e fará a final do Gauchão com o Grêmio

O Internacional é o segundo finalista do Campeonato Gaúcho de 2025. No fim da noiute deste sábado, 1/3, o Colorado recebeu o Caxias no Beira-Rio e venceu de virada, por 3 a 1. O time visitante abriu o placar no fim do primeiro tempo com Tomas Bastos. Mas, na etapa final, o Colorado desencantou e tranquilizou a torcida, com gols de Enner Valencia (dois) e de Vitinho. Como também venceu na ida, mas por 2 a 0, em Caxias do Sul, o Inter se garantiu na decisão

O Gre-Nal que decide o Gauchão terá dois jogos. A ida, no sábado, 8/3 na Arena gremista, a partida de volta será no domingo seguinte, 16/3, no Beira-Rio. Os gremistas lutam pelo oitavo campeonato seguido. O Inter – único a vencer oito Gauchões seguidos – busca acabar com a série gremista.

Caxias na frente no primeiro tempo

O Caxias, precisando vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por três para se classificar de forma direta, teve de buscar o ataque, e foi perigoso. Valdívia obrigou o goleiro Antony a fazer grande defesa. Iago finalizou mal e perdeu grande chance. O Internacional, em casa, também foi perigoso. Carbonero perdeu uma chance, e Enner Valencia acertou a trave de Victor Golas.

Contudo, aos 35 minutos, Iago tocou para Iago Tomás Bastos, que bateu com força para o gol. A bola desviou em Bruno Henrique. O VAR chamou o juiz, que confirmou a penalidade. Tomás Bastos cobrou e abriu o placar para o Caxias.

Internacional vira e está na final

No segundo tempo, era nítida a reação da torcida do Colorado. Mas, aos 11 minutos, veio o alívio. Aguirre cruzou na área e Valencia foi derrubado bisonhamente por Douglas na área. O VAR chamou o árbitro, mas não precisava. Penalidade confirmada e bem cobrada por Enner Valencia. 1 a 1, e o Colorado voltou a manter a sua vantagem de dois gols, como ocorreu no início do jogo. E a coisa ficou ainda melhor quando, aos 17 minutos, Vitinho ampliou, concluindo um cruzamento de Bernardo. O Caxias estava entregue e ainda levou mais um gol, aos 33 minutos. Aguirre fez grande jogada pela direita e cruzou para Enner Valencia, que, com o gol vazio, mandou para a rede.

INTERNACIONAL 3×1 CAXIAS

Jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data: 1/3/2025

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ramon, 36’/2ºT), Bruno Henrique (Ronaldo, 41’/1ºT) e Vitinho; Carbonero (Iago Noal, 36’/2ºT), Enner Valencia (Ricardo Mathias, 36’/2ºT) e Gustavo Prado (Lucca, 22’/2ºT). Técnico: Roger Machado

CAXIAS: Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson (Douglas, Intervalo), Cunha e Kelvyn; Vinicius Guedes (Paulinho, 35’/2ºT), Pedro Cuiabá, Guilherme Mantuan (Gabriel Lima, 22’/2ºT) e Tomas Bastos; Calyson (Richard, 20’²2ºT) e Iago (Nicholas, 28’/2ºT) Técnico: Luizinho Vieira

Gols: Tomás Bastos, pênalti, 41’/1ºT (0-1). Enner Valencia, 11’/2ºT (1-1); Vitinho, 18’/2ºT (2-1); Enner Valencia, 33’/2ºT (3-1)

Árbitro: Roger Goulart

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e Fagner Bueno Cortes

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Vitinho, Douglas (CAX)

