Ancestralidade e riqueza cultural: conheça os enredos das escolas do Grupo Especial do Rio

Com a chegada do Carnaval 2025, os foliões seguem animados para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Assim, as 12 agremiações entram na Marquês de Sapucaí na disputa pelo título, com enredos recheados de ancestralidade e riqueza cultural.

No Carnaval de 2024, a Unidos do Viradouro se sagrou campeã pela terceira vez em sua história, com o enredo enredo “Arroboboi, Dangbé”, do carnavalesco Tarcísio Zanon e do enredista João Gustavo Melo. O vice ficou com a Imperatriz Leopoldinense, que havia vencido no ano anterior.

Vale lembrar que, em 2025, o Grupo Especial será dividido em três noites de desfiles. Antes disso, até 1983, os cortejos aconteciam apenas no domingo. No entanto, de 1984 a 2024, desde a inauguração do sambódromo, a segunda-feira também recebia as agremiações. Agora, a terça-feira também abarcará as apresentações.

Além disso, as notas serão fechadas a cada noite de desfile. Nos anos anteriores, os jurados faziam uma comparação entre as escolas e só determinavam a nota ao fim da última apresentação.

Unidos de Padre Miguel (1º lugar da Série Ouro em 2024)

De volta ao Grupo Especial, o Boi Vermelho levará para a avenida a história de Iyá Nassô e o Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. Os carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas Milato serão os responsáveis por “Egbé Iya Nassô”.

Imperatriz Leopoldinense (2º lugar do Grupo Especial 2024)

Atual vice-campeã, a agremiação terá como enredo “ÓMI TÚTU AO OLÚFON – Água fresca para o senhor de Ifón”. Dessa forma, a Rainha de Ramos contará um enredo com a temática afro depois de quase 50 anos e contará a história da ida de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô.

Unidos do Viradouro (1º lugar do Grupo Especial 2024)

Campeã em 2024, a agremiação de Niterói levará “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundo” para a Marquês de Sapucaí ao contar a história da entidade afro-indígena que se manifesta como Caboclo, Mestre e Exu/Trunqueiro.Novamente caberá ao carnavalesco Tarcísio Zanon contar a história do líder do quilombo do Catucá.

Mangueira (7º lugar do Grupo Especial 2024)

O enredo desenvolvido pelo carnavalesco Sidnei França: “À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões”, contará a influência do povo bantu na formação da população carioca. Povos originários da região de Angola, que moldaram a vida cultural, social e religiosa

Unidos da Tijuca (11º lugar do Grupo Especial 2024)

A escola do Morro do Borel tentará seu quinto título do Grupo Especial com o enredo “Logun-Edé: Santo Menino Que Velho Respeita”. Assim, o carnavalesco Edson Pereira trará a história do orixá filho de Oxum e Oxóssi , que tem as mesmas cores da agremiação: amarelo e azul.

Beija-Flor de Nilópolis (8º lugar do Grupo Especial 2024)

Um dos enredos mais emocionais do Carnaval 2025, a Deusa da Passarela irá homenagear um dos ícones de sua história: o eterno Laíla. Com a assinatura de João Vitor Araújo, o enredo partirá da religiosidade e da fé em Xangô, para trazer a atuação do profissional no Carnaval e encontro com Joãosinho Trinta, que ficou para a história.

Acadêmicos do Salgueiro (4º lugar do Grupo Especial 2024)

A agremiação vermelha e branca levará “Salgueiro de Corpo Fechado” para a Marquês de Sapucaí, sob assinatura do carnavalesco Jorge Silveira e do enredista Igor Ricardo. Assim, o tema contará a relação humana e a busca por proteção espiritual. e o ator de fechar o corpo.

Unidos de Vila Isabel (6º lugar do Grupo Especial 2024)

O carnavalesco Paulo Barros trará o enredo “Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece”, que focará nas assombrações que integram o imaginário popular, seja na infância ou na vida adulta.

Mocidade Independente de Padre Miguel (10º lugar do Grupo Especial 2024)

Na busca pelo sétimo título, a Estrela da Zona Oeste terá como enredo “Voltando para o futuro, não há limites para sonhar”. Com o retorno do carnavalesco Renato Lage e de sua esposa Márcia Lage, que morreu semanas antes do carnaval, a verde e branca tenta se reconectar com seu sucesso do passado para fazer um brilho ainda mais intenso no futuro (foco também no que reservará a humanidade).

Paraíso do Tuiuti (9º lugar do Grupo Especial 2024)

A agremiação terá a história de Xica Manicongo, considerada a primeira travesti do Brasil, como enredo para o seu desfile no Carnaval de 2025. Nesse sentido, ela foi escravizada em Salvador no século 16 e se recusava a vestir trajes ligados ao imaginário do guarda-roupa masculino da época.

Acadêmicos do Grande Rio (3º lugar do Grupo Especial 2024)

Em busca de seu segundo título, a escola de Caxias terá como enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. Ela, portanto, promete mergulhar no universo do Carimbó para contar a história de Mariana, Jarina e Herondina, as Belas Turcas; e a Cabocla Jurema.

Portela (5º lugar do Grupo Especial 2024)

Maior vencedora da história do Carnaval Carioca, a Águia Altaneira trará para a Marquês de Sapucaí uma homenagem ao cantor e compositor

Milton Nascimento. Por fim, o enredo é dos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga.

