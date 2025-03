Roger Machado projeta final com Grêmio e confirma retornos

O Internacional está de volta à final do Gauchão após três anos, ao bater o Caxias por 3 a 1 neste sábado (01/03), no Beira-Rio, pela semifinal da competição. A decisão será contra o grande rival, Grêmio, que venceu as última sete edições do torneio. E o técnico Roger Machado projetou o embate contra o Imortal.

A final tem um peso muito grande em cima do Colorado. Afinal, o Internacional não vence o Estadual desde 2016. Além disso, é a oportunidade de evitar que o maior rival vença o Campeonato Gaúcho pela oitava vez seguida.

“Projetamos uma final disputada sempre com os elementos de clássico Gre-Nal na final. Já disputei muitos, sei que esse momento é diferente. A circunstância de hoje, temos que comemorar, são três anos que o clube não disputava final do Gauchão”, disse Roger Machado, que prosseguiu.

“Falei que já vivi muitos clássicos. Mas minha estreia em clássico pelo lado do Inter aconteceu ano passado. Foi bastante diferente. Eu já disputei clássicos em finais contra o Inter, agora vai ser a minha estreia. Não tem como não ser diferente. Sentir diferente. Buscamos controlar as emoções, canalizar para que nada possa atrapalhar neste momento. Me sinto ansioso para esse momento, que é muito importante para a minha carreira como treinador. Me sinto feliz de ter em quatro anos anteriores, participar de três finais por três clubes diferentes. diz alguma coisa, e acho que alguma coisa boa”, completou.

Roger Machado confirma retornos para final

Além disso, o treinador também confirmou os retornos de Alan Patrick e Borré para a decisão. O meia se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, enquanto o centroavante teve um estiramento muscular.

“Com relação aos retornos, o Borré tem capacidade de evolução boa. O Alan o que determina é mais a sensibilidade do local e a recuperação plena do ligamento, está trabalhando bem. O Wesley vi no campo fazendo alguma coisa. Teremos alguns retornos, porque é uma decisão, é importante ter todo mundo à disposição”, projetou.

