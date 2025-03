São Paulo vive dilema tático antes do mata-mata do Paulistão

O São Paulo vive um dilema tático antes do duelo contra o Novorizontino. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (03/03), às 20h, no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Contudo, o técnico Luis Zubeldía não sabe se vai manter o tradicional 4-4-2 ou vai alterar para um esquema com três zagueiros.

Durante quase todo o Paulistão, Zubeldía apostou no 4-4-2, com um time escalado com: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Allison, Pablo Maia (que está lesionado), Oscar e Lucas; Luciano e Calleri. Contudo, após cinco partidas sem vitória na reta final da fase de grupos, o treinador decidiu mudar.

Ele escalou a equipe em um 3-5-2 no clássico contra o Palmeiras. Como o Tricolor atuava fora de casa, depois de dois jogos com time titular, o resultado e o desempenho foram considerados bons, mesmo sem vencer. Depois, o técnico argentino repetiu a formação contra o São Bernardo e viu o São Paulo vencer por 3 a 1, fora de casa e com boa atuação.

A queda de rendimento de sua formação antes considerada ideal abriu o debate para que o São Paulo entre em campo nas quartas de final com três zagueiros. A lesão de Pablo Maia também é um fator importante, já que Zubeldía pode optar por reforçar o sistema defensivo.

Assim, Sabino pode ganhar uma chance no time titular com o esquema de três zagueiros. Mas se o treinador optar pela permanência da formação mais utilizada até aqui, Marcos Antônio e Bobadilla brigam por um lugar ao lado de Alisson.

