Fluminense x Volta Redonda, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Fluminense e Volta Redonda iniciam a disputa da semifinal do Carioca. O Tricolor chega reforçado de Otávio, Everaldo e Lavega, que são opções para o técnico Mano Menezes. O confronto com o Volta Redonda acontece neste domingo (2), às 18h (de Brasília), no Maracanã. O jogo da volta será no próximo fim de semana e quem passar por este duelo encara Flamengo ou Vasco na final.

Este duelo tem a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa às 17h (horário de Brasília), sob o comando de Ricardo Froes, que também estará com a narração assim que a bola rolar.

Fluminense x Volta Redonda conta com os comentários de Henrique Neves e as reportagens de Fernando Sid. Confira tudo sobre este jogão pela semifinal do Carioca com a Voz. Para isso, basta clicar na arte acima.

