Corinthians x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Corinthians recebe o Mirassol, neste domingo (2/3). As equipes se enfrentam na Neo Química Arena, às 18h30, de Brasília, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Timão somou 27 pontos na primeira fase, mais que qualquer outra equipe e pode decidir todas as partidas do mata-mata em casa. Já o Leão vem de seis jogos sem vencer e precisa se recuperar caso queira chegar na semifinal.

Esta partida, pelas quartas de final do Paulista, tem a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 17h (horário de Brasília) e terá o comando e a narração do premiado César Tavares.

Além de César Tavares, este duelo pelo Paulistão tem os comentários de Cleiton Santos e as reportagens de Lucca Dutra. Para não perder nada deste jogo, basta clicar na arte acima.

