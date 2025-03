São Paulo x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de voltar a disputar uma semifinal de Paulistão, o São Paulo encara o Novorizontino nesta segunda-feira (03/03). As equipes se enfrentam no Morumbis, às 20h, pelas quartas de final do Estadual. O Tricolor terminou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 19 pontos. Mas o Tigre fez bonito e brigou pela liderança até as últimas rodadas, terminando com 18 pontos e tentando chegar novamente entre os quatro melhores do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT e da MAX

Jogo com sintomas de revanche

A partida desta segunda-feira também terá um gosto de revanche para o Soberano. Afinal, em 2024, São Paulo e Novorizontino também duelaram pelas quartas de final do Paulistão. Também no Morumbis, as equipes empataram em 1 a 1 e, na disputa de penalidades, o Tigre levou a melhor e avançou na competição. A partida ficou marcada pelo pedido do meia James Rodríguez para não bater um dos pênaltis.

Como chega o São Paulo

O Tricolor já sabe que terá os retornos do volante Alisson e do lateral-esquerdo Enzo Díaz para o confronto de segunda-feira. Afinal, ambos foram preservados na última rodada da fase de grupos por causa de desgaste físico. Contudo, existe há possibilidade do Tricolor Paulista entrar em campo na segunda-feira com outra novidade. O técnico Luis Zubeldía ainda vai definir a escalação, mas gostou do que viu da equipe com três zagueiros nas partidas contra Palmeiras e São Bernardo. Assim, se decidir mudar o esquema tático, Sabino deve ganhar uma chance no time titular. Por fim, o atacante Ferreira treinou normalmente com o grupo e deve ser a grande novidade na lista de relacionados.

Como chega o Novorizontino

Já o Novorizontino, que jogou no meio de semana pela Copa do Brasil, também pensa em mudanças. Afinal, o técnico Eduardo Baptista não confirmou a escalação e ainda não sabe se poderá contar com os dois mais famosos do elenco: o zagueiro César Martins (ex-Flamengo) e o atacante Lucca (ex-Cruzeiro e Corinthians). Um dos destaques da equipe é Matheus Frizzo, meia que vestiu a camisa 10 e foi revelado nas categorias de base do São Paulo, mas nunca teve oportunidades no time principal.

SÃO PAULO X NOVORIZONTINO

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data e horário: 03/03/2025, às 20h

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric (Igor Vinícius), Alisson, Lucas, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e Calleri (Andre? Silva). Técnico: Luis Zubeldía

NOVORIZONTINO: Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick Brey; Bruno José, Luís Oyama, Jean Irmer e Waguininho; Robson, Matheus Frizzo e Pablo Dyego. Técnico: Eduardo Baptista.

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

