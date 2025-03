Carnaval: Veja como foi o desfile das escolas ligadas a clubes paulistas

As escolas de samba ligadas a clubes paulistas foram destaques no desfile do grupo especial do Carnaval de São Paulo. Dragões da Real, Mancha Verde no sábado (01/03) e Gaviões da Fiel no domingo (02/03), levantaram os presentes no Sambódromo do Anhembi nos dois dias de festa. Confira como saiu as três escolas.

Dragões da Real

Vice-campeã do Grupo Especial do carnaval de São Paulo em 2024 e terceira escola a desfilar na secta-feira, a Dragões da Real levou para a avenida o enredo “A vida é um sonho pintado em aquarela!”. Eles utilizaram a famosa música do artista Toquinho para falar sobre o ciclo da vida. O grupo, aliás, atravessou o sambódromo entre fantasias e alegorias de cores vibrantes, deixando o preto para os integrantes da bateria. Os instrumentos dos músicos traziam cores e luzes de led.

Aliás, o tema foi inspirado no neto do carnavalesco Jorge Freitas, de 8 anos, que morreu em abril de 2024. Ele faleceu por causa de uma doença rara que causava o crescimento desordenado dos órgãos.

“Esse enredo foi criado em cima de uma dor, mas como eu sempre falei, carnaval e ciclo da vida têm o mesmo roteiro: princípio, meio e fim. Eu sei que, de onde ele (Jorginho) estiver, ele está muito feliz por tudo o que nós fizemos aqui hoje na avenida. Um beijo grande, meu neto, você é tudo pra mim”, disse o carnavalesco Jorge Freitas.

Mancha Verde

Na sequência da Dragões da Real, a Mancha Verde foi para a avenida com o enredo “Bahia, da Fé ao Profano”. Quinta colocada no carnaval de São Paulo em 2024, a escola usou a dualidade para representar varias alas e alegorias. A comissão de frente veio bastante cênica, mesclando as festas e a tradicional lavagem do Bonfim. A bateria da escola trouxe referências do jongo e do pagode baiano.

Inspirada em uma série do cineasta Gastão Netto, o enredo conta como o povo baiano carrega a religiosidade com a mesma força com que se permite viver as festas. Além disso, um dos destaques ficou para a rainha de bateria Viviane Araújo. Afinal, ela fez uma homenagem para a cantora Daniela Mercury com a fantasia ‘O canto da cidade’.

Em resposta à homenagem, Daniela Mercury utilizou suas redes sociais para agradecer a Viviane, demonstrando sua gratidão pela homenagem recebida. Aliás, a interação entre as duas artistas reforçou a conexão e o respeito mútuo que existe entre elas, além de celebrar a cultura baiana.

Gaviões da Fiel

Por fim, nos desfiles deste sábado, a Gaviões da Fiel levou seu primeiro enredo afro para a avenida com o enredo Irin Ajó Emi Ojisé”, uma viagem pelas máscaras africanas. A comissão de frente trouxe uma coreografia resgatando as ancestralidades. Enquanto isso, a bateria chamou a atenção ao incluir batidas de música afro.

Todas as coreografias da escola, aliás, foram pensadas com base em danças originárias dos povos da África. O destaque ficou para a rainha de bateria da escola de samba, Sabrina Sato.

“Que emoção! Hoje será minha 22ª vez desfilando pela Gaviões da Fiel. Com nosso lema de lealdade, humildade e procedimento, vamos entrar no Anhembi para fazer história! Nosso enredo, “Irin Ajó Emi Ojisé”, celebra a riqueza das máscaras africanas e suas tradições. Vamos com tudo, Gaviões!”, disse a rainha de bateria.

Apuração do Carnaval paulista

A apuração da nota das três e das outras 11 escolas que desfilaram nos dois dias de desfile será nesta terça-feira, 4/3, às 16h, no Anhembi. E as três escoladas ligadas a clubes estão cotadas entre as favoritas.

A Gaviões tenta o quinto título, já que ganhou em 1995, 1999, 2002 e 2003. Já a Mancha Verde vai em busca da terceira conquistas. 2019, 2022. A Dragões jamais foi campeã.

Vale destacar que nos desfiles do Rio, que não tem tradição de escolas ligadas a clubes no desfile principal, a Botafogo Samba Clube pela primeira vez desfilou na Sapucaí. A escola estreou na Série Ouro, a Segundona, com uma atuação correta.

