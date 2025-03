Cuca completa três meses no Atlético com reformulação e decisões pela frente

Um dos nomes mais importantes da história do Atlético-MG, o técnico Cuca completa três meses desde que retornou ao clube. Neste período, o treinador vem sendo responsável por uma verdadeira reformulação no elenco e se prepara para as primeiras semanas de decisões com o Galo.

Afinal, a equipe fez muitas mudanças no elenco vice-campeão da Libertadores em 2024. Ao todo, foram 11 saídas e sete chegadas. Peças importantes como Paulinho, Battaglia e Zaracho deixaram o Galo. Em contrapartida, chegaram ao plantel Gabriel Menino, Rony, Cuello e Júnior Santos para reforçar o time.

Com a chegada dos reforços, o técnico conseguiu solidez defensiva e encaixe no ataque. Não sofreu mais gols, chegou à decisão do Estadual e assegurou classificação na Copa do Brasil. Aliás, o treinador ainda não perdeu neste retorno ao Atlético-MG. São 12 jogos, com seis vitórias e seis empates e apenas dois gols sofridos. Isso contando os jogos em que o sub-20 disputou no início do Mineiro, enquanto a equipe principal estava em Orlando.

Nem nos maiores momentos de dificuldade, o treinador mostrou preocupação. Afinal, ele empatou sem gols os dois jogos nos Estados Unidos, contra Cruzeiro e Orlando City. Na volta, um empate contra o América-MG, obrigou o Galo a vencer os quatro jogos seguintes do Estadual. E deu certo.

Agora, com respaldo da diretoria e do elenco, Cuca prepara o Atlético-MG para a final do Campeonato Mineiro contra o América-MG. O primeiro jogo acontece no próximo sábado (08/03), no Mineirão. A partida decisiva acontece na semana seguinte, no dia 15 de março, no Independência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.