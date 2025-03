Sport se garante na semifinal do Campeonato Pernambucano

O Sport confirmou a sua presença na semifinal do Campeonato Pernambucano. Neste domingo, 2/3, na Ilha do Retiro, com os portões fechados, venceu o Decisão, time da cidade de Sertânia, por 3 a 0. Os gols foram no segundo tempo e feitos por jogadores que saíram do banco. Pablo, Romarinho e Carlos Alberto marcaram.

O jogo ocorreu com portões fechados, em comum acordo entre os clubes, a Federação Pernambucana e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Por causa do Carnaval, haveria problemas para o policiamento e a segurança.

Pelo regulamento do Campeonato Pernambucano, os times nas duas primeiras posições da fase de pontos corridos avançam diretamente. Foram eles Santa Cruz e Maguary. Os times entre 3º e 6º jogam uma repescagem. O terceiro colocado, o Sport, enfrentou o sexto, o Decisão, com o mando de campo. Neste domingo, Náutico e Retrô fazem a outra partida de repescagem. Quem vencer enfrentará o Maguary. Alías, com a vitória do Sport, Maguary e Santa Cruz garantiram suas vagas na Série D.

Sport vence com gols na etapa final

O Sport perdeu muitas chances no primeiro tempo. O Decisão quase marcou em um chute de Henrique que Kayke espamou. O Sport foi paciente, desperdiçando várias chances, como Atencio, que perdeu um gol feito ao isolar um cruzamento perfeito, e Lobato. Assim, o primeiro tempo terminou em 0 a 0.

Na etapa final, o Sport chegou mais preciso nas finalizações. Assim, o técnico Pepa, aos 16 minutos, colocou Pablo em campo. O ex-Athletico-PR, contratado nesta temporada, deu maior força ofensiva. Teve uma chance, e foi na segunda, aos 26 minutos, que definiu o jogo. Após boa jogada pela direita, Lobato avançou e rolou para a entrada da área. Pablo chutou, e a bola passou antes de chegar no goleiro, que estava em fácil posição para defesa, mas o goleiro não teve reflexo. Sport 1 a 0.

Cinco minutos depois, Lenny Lobato recebeu de Pablo, entrou livre e tinha tudo para ampliar, mas chutou em cima do goleiro. Contudo, veio o segundo gol. Carlos Alberto, que entrará pouco antes, fez boa jogada pela direita. Fabrício Dominguez chutou no travessão e Romarinho ficou com sobra para fazer 2 a 0. Enfim, no último ataque, Pablo recebeu e chutou, a bola bateu na zaga e matou o goleiro. Assim, Carlos Alberto, em cma da linha, cabeceou para o gol fechando o placar em 3 a 0.