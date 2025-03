Memphis e Romero comandam o Carnaval do classificado Corinthians em Itaquera

O Corinthians não desafinou na Avenida da Neo Química Arena. Neste domingo de Carnaval (2), passou de forma arrebatadora e, com 2 a 0 sobre o Mirassol, encantou jurados e a Fiel. O jogo foi válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2025. Desse modo, o Timão vai às semifinais do Estadual, com a vantagem de definir os confrontos em sua praça esportiva por ter a melhor campanha. A equipe ainda aguarda o adversário na fase seguinte.

Romero é o mestre-sala de Itaquera

A vida do Corinthians não foi tão simples. O Mirassol impôs dificuldades, mas não conseguiu sustentar o desempenho. Pouco chegou ao ataque, apesar da posse de bola. Assim, novidade na equipe do técnico Ramón Díaz, Romero, de cabeça, abriu o placar, sem chance para Muralha. Um gol que deu mais tranquilidade ao Timão, que passou a pressionar mais mais ênfase, apesar de algumas tomadas de decisões erradas no ataque.

Memphis é o passista do Corinthians

Veloz, o Corinthians mostrava uma boa harmonia para chegar rápido ao ataque. Faltava, contudo, a ginga para colocar a bola para dentro. E ela veio na cabeça de Memphis em um cruzamento de Angileri que beirou a perfeição. O Timão controlou fácil a partida. Tanto que, no Mirassol, Muralha foi a grande figura. Um desfile para deixar a Fiel ansiosa para o duelo de quarta-feira (5), contra o Barcelona-ECU, em Gayaquill, pela última fase classificatória da Libertadores.

CORINTHIANS X MIRASSOL

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data e horário: 02/03/2025, às 18h30

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

Gols: Romero, 21’/1ºT (1-0); Memphis, 30’/2º T (2-0)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Torres e Bidu (Angileri, 20’/2ºT); Martinez (Santana, 39’/2ºT), Carrillo (Maycon, 20’/2ºT) e Bidon; Romero (Garro, 39’/2ºT), Yuri Alberto (Talles, 39’/2ºT) e Memphis. Técnico: Ramón Díaz.

MIRASSOL: Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Empereur e Reinaldo; Moura (Borges, 34’/2ºT), Danielzinho e Gabriel (Gamalho, 40’/2ºT); Kim (Roni, 39’/2ºT), Clayson (Aldo, 34’/2ºT) e Castilho (Davó, Intervalo). Técnico: Ivan Baitello

Árbitro: Daiane Muniz

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Izabele de Oliveir

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartão Amarelo: Castillo (COR); Clayson, Aldo, Reinaldo (MIR)

Cartão Vermelho:

