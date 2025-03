Depay vê saldo positivo em vitória do Corinthians, mas alerta: ???Temos que aprender a controlar jogos???

O Corinthians conseguiu suportas as investidas com perigo do Mirassol e venceu por 2 a 0, neste domingo (02/03), na Neo Química Arena. Com o resultado em duelo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Timão assegurou a classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho, após dois anos sem alcançar esta etapa do torneio. Assim, o triunfo dá também a possibilidade de a equipe ter a vantagem de decidir o título como mandante, se alcançar a final.

O atacante Memphis Depay, autor do segundo gol do Corinthians mostrou satisfação com a performance da equipe. Apesar disso, ele frisou que a equipe ainda precisa ter um maior empenho e absorver algumas lições.

“Eu não sei (se é meu melhor momento). Começamos a jogar melhor. Como falei na última partida, temos que aprender controlar jogos, colocar mais esforços para marcar mais gols. Nós jogamos muito hoje, é tudo o que a gente pode fazer. A gente pode jogar melhor e tomar melhores decisões”, detalhou o holandês.

Possível semifinal contra o Santos

Posteriormente, o camisa 10 exaltou a atuação na primeira etapa, projetou uma eventual semifinal com o Santos. Além disso, esclareceu que a comemoração com o gesto característico de Neymar foi uma homenagem ao amigo e expôs uma conversa com o próprio.

“Nós falamos há um tempo atrás, e ele falou: ‘Se eu marcar, vou fazer a sua comemoração’. Infelizmente, tem sido difícil para eu marcar, os goleiros não me deixam marcar. Eu espero que a gente, se enfrentá-los, vença eles de novo. Temos uma longa temporada pela frente, precisamos ser pacientes, desenvolver. O primeiro tempo hoje foi muito bom eu acho. E é isso”, acrescentou Depay.

Vale relembrar que o clássico entre o Timão venceu por 2 a 1 o clássico diante do Peixe, que ocorreu em 12 de fevereiro, na Neo Química Arena, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

Corinthians divide atenções entre o Estadual e a Libertadores

Simultaneamente a disputa da semifinal do Estadual, o Corinthians terá que dividir as atenções pela terceira etapa da pré-Libertadores. Isso porque inicia a disputa por uma vaga na fase de grupos da competição m dois confrontos com o Barcelona, do Equador. O primeiro deles ocorrerá, na próxima quarta-feira (05), às 21h30, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade de Guayaquil. Em seguida, a partida de volta ocorrerá no dia 12 de março, também às 21h30, na Neo Química Arena.

