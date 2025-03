Ramón enaltece entendimento tático de Depay em triunfo do Corinthians: ‘Muito inteligente’

O Corinthians não teve rendimento empolgante, porém jogou o suficiente para vencer o Mirassol por 2 a 0, neste domingo (02/03), na Neo Química Arena. Com o triunfo no duelo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o time da capital carimbou sua vaga para as semifinais do torneio.

Neste cenário, o técnico Ramón Díaz creditou o resultado positivo a alguns jogadores que se sobressaíram individualmente, como foi o caso de Depay. O comandante aproveitou para exaltar entendimento tático do holandês.

“Primeiro quero felicitá-lo, porque foi muito inteligente taticamente pelo que fizemos no jogo. Ele voltou para cobrar o lateral, é um grande profissional e entendeu que jogávamos uma final. Yuri também, Romero também. Taticamente fomos muito bem, e tivemos um ótimo resultado”, esclareceu o treinador.

O lateral-esquerdo Angileri, estreante na oportunidade, também agradou a Ramón.

“Ele estava na Europa, e os jogadores que vêm deste lugar mostram ‘hierarquia’, nível e são importantes, como ele foi no lance do Memphis. Estamos contentes, tem que seguir treinando, crescendo. Estamos muito contentes com ele”, acrescentou o técnico argentino.

Romero alcança outro feito pelo Corinthians

Com o gol que abriu o placar da vitória do Coringão, o paraguaio Romero passou a ser o artilheiro do time no século, pois alcançou os 66. O comandante também exaltou o atacante.

“Está muito bem. Pode jogar tanto pela direita como pela esquerda. Foi muito inteligente, fez o que a gente pediu. Ele é um goleador e sabemos que qualquer um pode jogar e resolver no ataque. Estamos felizes por ele e pelo grupo”, pontuou o treinador.

Emiliano expõe discordância e incômodo

Emiliano Díaz, assistente e filho de Ramón, deixou evidente desconforto com alguns questionamentos como possíveis ineficácia do time em aproveitar chances de marcar.

“Agora o problema é que não fazemos gol. Semana passada era que tomávamos gol (suspira). O grupo cria. Somos o time que mais faz gols no campeonato. Nem sempre podemos concretizar as chances que criamos, temos uma média alta de gols no Paulista. No ano passado também. Estamos bem, contentes”, discordou o auxiliar.

Mesmo após o bom resultado, um dos temas que Emiliano Díaz, filho e assistente de Ramón Díaz, abordou foram os protestos da torcida do Timão. Assim, tal pauta faz referência às reclamações da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, em forma de cânticos de cobrança na arquibancada da Neo Química Arena. Tal episódio ocorreu na partida anterior do time, a vitória heroica por 3 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela.

“A torcida tem direito de falar, pois são torcedores e podem falar o que querem. Acho que é o grupo que mais ganhou na última década. Sabemos internamente o que fazemos, não estamos chateados. Eles têm o direito de fazerem o que querem. Este grupo está fazendo o Corinthians ressurgir, este grupo tem sofrido muito, me tocou na preparação fazê-los competirem em uma semana”, explicou Emiliano.

“Estou muito orgulhoso do elenco. Podemos jogar mais sim, mas são seres humanos, passam por coisas diferentes. Podem fazer o que quiser, mas poderiam ter mais memória. Lembrem de como este grupo estava quando chegamos e como está agora. Estou contente com eles”, acrescentou o assistente.

Mudança tática no Corinthians aprovada

A família Díaz optou por fazer uma modificação no esquema tático no time titular do Corinthians. Como decidiram poupar o meio-campista Rodrigo Garro, além do desfalque de Igor Coronado, o Timão foi escalado no 4-3-3. Neste novo contexto, o técnico Ramón, exaltou o desempenho da equipe, principalmente com foco para o trio de ataque.

“Primeiro que temos características para jogar dessa maneira, com três atacantes. Taticamente os jogadores foram bem, gostei. O sacrifício de Memphis, Romero, Yuri. Gostei de como o time atuou”, ressaltou o comandante.

Confrontos com o Barcelona de Guayaquil

Além disso, pela intensa e desgastante sequência de compromissos, Emiliano Díaz, projetou o compromisso seguinte da equipe diante do Barcelona de Guayaquil.

“Libertadores é duro. Chegou a duas semifinais recentes, vem fazendo boas competições. Temos que mostrar que estamos à altura. Será difícil, mas temos este grupo que está acostumado a jogar coisas difíceis. Estamos confiantes que vamos fazer um bom jogo”, analisou o assistente

Em meio a disputa da semifinal do Estadual, o Corinthians terá que dividir as atenções pela terceira etapa da pré-Libertadores. Isso porque inicia a disputa por uma vaga na fase de grupos da competição m dois confrontos com o Barcelona, do Equador. O primeiro deles ocorrerá, na próxima quarta-feira (05), às 21h30, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade de Guayaquil. A partida de volta ocorrerá no dia 12 de março, também às 21h30, na Neo Química Arena.

