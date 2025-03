Caixinha diz Neymar será reavaliado e cita relevância do astro no Santos: ???Fantástico???

Técnico Pedro Caixinha expõe influência de Neymar na rotina do Santos e também com seu desempenho nos jogos - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos foi dominante sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado (02/03), na Vila Belmiro, e demonstrou eficiência ao aproveitar chances na bola parada. Assim, venceu por 2 a 0. Portanto, com o triunfo no embate pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Peixe carimbou a classificação para a etapa seguinte do torneio. A grande preocupação para o clube e os torcedores, agora, é Neymar.

Isso porque o camisa 10 deixou o campo na reta final da segunda etapa com dores na coxa esquerda. Na ocasião, o astro imediatamente deu início a tratamento com gelo. A princípio, o técnico Pedro Caixinha minimizou que o astro seja um desfalque certo, pois ainda é necessária uma verificação por parte do departamento médico.

“Vamos aguardar para ser avaliado. Na quarta, vamos esperar que esteja tudo bem”, esclareceu o treinador português.

O elenco do Santos se reapresentará na próxima quarta-feira (05), quando exatamente o camisa 10 passará por uma reavaliação. O comandante obviamente espera que Neymar tenha condições de estar em campo na semifinal do Estadual, mesmo sem uma definição de um oponente, seja o Corinthians ou o Palmeiras.

Importância de Neymar para o Santos

Até porque o treinador detalhou a relevância do craque na rotina do Peixe, como também pelas suas performances nos jogos

“Ele é um jogador fantástico. Ritmo de jogo está concluído. Agora, seguem outros ciclos e ele vai cumprir para ser o Neymar que todos paramos para ver. É diferenciado. Nossa preocupação não é de quem vamos enfrentar. É nos prepararmos para ganhar. Com Neymar, fica mais fácil. Com ritmo superior, ficará ainda mais fácil. Mas ele não faz as coisas sozinho”, indicou Caixinha.

“É muito importante como ele interage com os outros. A equipe está criando dinâmica entre si, orgulhosa da forma como joga. Quem trabalha no CT, está orgulhoso. Diretoria e torcida, também. Essa é nossa preocupação. Queremos correr mais riscos e seguir crescendo. Futebol é um jogo de 11 jogadores e ter os melhores ajuda muito”, complementou o técnico.

Caso o adversário das semifinais, o comandante português não se aprofundou sobre a possibilidade do craque atuar no Allianz Parque, principalmente pela polêmica discussão do gramado sintético.

Planejamento de evolução

O treinador não estabeleceu um prazo para evolução ou a equipe atingir o auge. Na verdade, Caixinha aponta que é um processo gradativo. Afinal, há a necessidade de ajustes, que devem ser feitos nos treinamentos. Segundo o português, uma sequência de resultados positivos contribui para tal objetivo.

“Pensamos na preparação do jogo apenas, sem pensar em patamar ou divisão de jogo. Hoje, foi importante para dar sequência. Soteldo e Guilherme com e sem bola têm participação e defendem como meias. Fazendo quase duas linhas de quatro. Capacidade da equipe de ser compacta. Importante esses ciclos de vitória, mas sempre vamos querer melhorar. Mais tempo de treino”, explicou o técnico.

Fortalecimento defensivo do Santos

Nos últimos compromissos, o Alvinegro Praiano engatou consecutivas partidas sem sofrer gols. Por tal feito, o treinador vibrou pelo êxito ao emplacar uma consolidação do seu sistema defensivo.

“Foi muito importante essa sequência, não sofrer gols, o rival não ter muitas situações claras de gol. Agora, é pensar naquilo que será a semifinal. A equipe merece essa diversão. Ainda mais num momento tão importante como é o Carnaval. Podemos fazer o nosso calendário de treinos e a preparação. Com tudo isso, ficamos mais próximos do nosso desejo, sonho e ambição de ganhar essa competição”, comemorou Caixinha.

Maior leque de alternativas

O embate com o Red Bull Bragantino marcou as estreias dos atacantes Benjamín Rolheiser e Gabriel Verón. O jovem David Washington também esteve à disposição, mas ficou somente como opção no banco. Assim, o técnico celebrou este novo cenário com mais opções.

“Eu acredito num 11 base, pelo momento dos jogadores. Acima de tudo, competitividade no dia a dia de trabalho. Isso faz crescer internamente. Vamos seguir trabalhando no dia a dia. Jogo a jogo. Não estão todos no mesmo nível, ritmo. Com todo esse número vasto de nomes, é claro que temos opções e estamos satisfeitos. Vamos ter semanas livre e vão nos dar chance de colocar no treino comportamentos com maior identificação”, concluiu o treinador português.

Possíveis cenários para o Santos na semifinal

O Peixe precisará aguardar o vencedor do confronto entre São Paulo e Novorizontino, nesta segunda-feira (03/03), para conhecer seu oponente nas semifinais do Estadual. Caso o Tricolor Paulista alcance a classificação com uma vitória, o Alvinegro Praiano terá a quarta melhor campanha e enfrentará o Corinthians, que assegurou a liderança.

Caso Novorizonto ou São Paulo passem de fase após um empate, o Santos garantirá a terceira campanha e vai encarar o Palmeiras. O cenário será o mesmo caso o time do interior se classifique com um triunfo. A única certeza em qualquer uma dessas situações é que o Peixe será visitante no confronto da semifinal, que será jogo único.

