Imprensa espanhola revela exigência do Barcelona para contratar Neymar

As notícias mais recentes indicam para viabilidade do negócio, desde que o astro santista cumpra ao menos a primeira condição já imposta pelos clubes. É sabido que o astro deseja retornar à Europa, mas o projeto está correlacionado à retomada de sua carreira no Santos.

“O Barça já impôs uma condição inicial para Neymar Jr. considerar sua possível contratação: recuperar seu mais alto nível no Santos. E explicaram de forma explícita: “primeiro marque 15 gols no clube e depois consideramos”. Ou seja, ele terá que mostrar em cada jogo”, noticiou Joaquim Piera, do jornal Sport, da Espanha.

A reportagem considera a viabilidade do negócio como um selo de uma estratégia bem-sucedida do astro. “Fez aquilo que é indiscutivelmente o número um e se colocou no centro das atenções da mídia de novo, para que todos falem dele”.

O possível retorno

Bastou o camisa 10 retomar parte daquele futebol que encantou o mundo para os jornais catalães reacenderem a pauta do possível retorno à Europa. A rádio ‘SER Catalunya’ noticiou em primeira mão que o atacante assinou com o Santos com intuito de se recuperar para regressar ao principal objetivo final da carreira: o Barcelona.

A partir daí, os rumores começaram a se tornar mais palpáveis no Velho Continente. O tempo de contrato do camisa 10 com o Peixe reforça a tese europeia de que a volta ao Barcelona virou questão de tempo – e de desempenho. Como se só dependesse dele.

Neymar tem vínculo com o Santos até 30 de junho. “Não é como se daqui a seis meses eu fosse embora de qualquer jeito. Pode ser prolongado, o que também serve para mim”, disse o craque em sua chegada.

O que diz a La Liga?

Em contrapartida, Javier Tebas, presidente da LaLiga, minimizou essa possibilidade dando garantias que não irá ocorrer. “Não acho que vá voltar para o Barcelona. Aliás, tenho certeza disso”, disse em entrevista ao ‘Give Me Sport’.