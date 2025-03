São Paulo busca voltar a uma semifinal de Paulistão para dar paz à Zubeldía

O São Paulo encara o Novorizontino nesta segunda-feira (04/03), às 20h, no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Tricolor entra em campo buscando uma vaga nas semifinais do Estadual, mas também querendo exorcizar um fantasma que o persegue há dois anos.

Afinal, o Tricolor Paulista parou nas quartas de final do Paulistão nos últimos dois anos. Em 2023, o São Paulo encarou o Água Santa, no Allianz Parque, já que o Morumbis estava recebendo um show na época. Após um empate em 0 a 0, a equipe que era comandada por Rogério Ceni na época perdeu nos pênaltis para o time de Diadema. O treinador foi mantido no cargo, mas não sustentou muito mais tempo e acabou demitido ainda no início do Brasileirão por conta da pressão da queda no Estadual.

Já em 2024 foi a vez de Thiago Carpini passar pela mesma sensação. O São Paulo encarou o Novorizontino, no Morumbis e, após um empate em 1 a 1, a equipe caiu nos pênaltis para o Tigre. A situação do treinador ficou muito complicada, com ele sendo demitido na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora será a vez de Luis Zubeldía passar por essa prova de fogo. O treinador já ficou pressionado neste Estadual após ficar cinco jogos sem vitória. Apesar da pressão de alguns torcedores contestando seu trabalho, o argentino seguiu mantido no cargo e sabe que avançar no Paulistão é importante para dar sequência ao seu planejamento na temporada.

Além disso, todos dentro do São Paulo sabem que é necessário exorcizar este fantasma das quartas de final para almejar coisas maiores no ano.

