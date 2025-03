Neymar tranquiliza torcedores após deixar jogo do Santos com dores

Neymar preocupou os torcedores do Santos neste domingo (02/03), ao deixar o duelo contra o RB Bragantino, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no segundo tempo com dores na coxa. Contudo, o craque utilizou suas redes sociais para acalmar os seguidores e confirmar que não sentiu nenhuma lesão.

Em um post em rede social, jogador afirmou que sentiu o incômodo e achou melhor se poupar. Na ocasião, o Peixe já vencia o Massa Bruta por 2 a 0.

“Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar. Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade. Estou feliz demais por estar voltando para minha melhor forma física. Obrigado a todos pela mensagem”, escreveu Neymar.

O craque deu lugar a Verón na partida e, depois, ficou fazendo gelo no local, ainda no banco de reservas. Agora, o Santos espera para saber quem será seu adversário na semifinal do Paulistão. O certo é que será ou Corinthians ou Palmeiras. A partida está marcada para o próximo final de semana. Assim, o atacante terá alguns dias de descanso para conseguir estar 100% para o confronto.

