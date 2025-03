Vídeo: Ronaldinho Gaúcho solta a voz em trio no carnaval de Salvador

O rolê – nem tão – aleatório da vez foi diante de um mar de foliões no carnaval de Salvador, na noite do último sábado, 1º de março. Rei das aparições improváveis, Ronaldinho Gaúcho comandou o ‘Bloco do Bruxo’, no circuito Dodô (Barra-Ondina), ao lado do cantor Tierry. A dupla levou o público sob muita animação na pegada do arrocha.

O bloco havia sido anunciado há cerca de um mês, quando iniciou-se a venda dos abadás – no valor de R$ 250 por dia, no primeiro lote. Depois de Tierry, o ‘Pagode das Antigas’ ficará responsável pelo encerramento do evento nesta segunda-feira, 3. Trata-se de um projeto com participação de Alisson Max, Chininha, Lu Costa e Bambam.

Ronaldinho compartilhou registros do primeiro dia do ‘Bloco do Bruxo’ em suas redes sociais. O astro chegou em Salvador na última sexta-feira, 28, para participar de ações de divulgação e dar início à celebração do carnaval.

“Uma honra sem tamanho receber esse cara. Um cara que é um grande ídolo. São aulas, porque conheci muita gente nessa vida, mas poucas pessoas tiveram a humildade que esse cara teve”, disse Tierry ao chamá-lo ao trio.

Conforme mencionado, o trio comandado pelos ex-jogadores se despede nesta segunda-feira, 3, do carnaval de Salvador. A existência do projeto fez a alegria do Bruxo neste carnaval, especialmente por se reconhecer como folião assíduo desde os tempos em que ainda atuava.

“Motivo de muita alegria. Já venho há muitos anos [no carnaval de Salvador]. Mas desta vez estamos aí com o bloco Brother do Bruxo. Então vamos viver e fazer a alegria”, disse em entrevista ao Globo Esporte BA.