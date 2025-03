Angileri estreia com assistência, mas admite falta de ritmo: ‘Está diferente’

Angileri fez sua primeira partida com a camisa do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

O torcedor do Corinthians conseguiu ver neste domingo (02/3), os primeiros minutos de seu novo lateral-esquerdo. Fabrizio Angileri estreou com a camisa do Timão na vitória por 2 a 0 contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão e com moral. Afinal, ele entrou no segundo tempo e deu a assistência para Memphis Depay marcar. Contudo, o jogador admitiu, após a partida, que ainda está sem ritmo de jogo.

“A verdade é que é importante voltar ao jogo. Foram muitos meses sem jogar. Obviamente que o ritmo de partida é outro. A gente pode estar bem fisicamente, mas o ritmo de partida é diferente. Mas, bom, me deixa muito tranquilo e, na verdade, me dá muita confiança ter dado assistência hoje e poder ter sido firme na marcação”, falou Angileri.

“Obviamente, tenho que corrigir muitas coisas, que você só consegue com muito treinamento e muitas partidas. O meu objetivo é dar o melhor de mim para a equipe, para a comissão técnica, em curto prazo. Quero estar preparado para o objetivo que temos no futuro”, completou.

Contudo, mesmo sem ritmo de jogo, o lateral se sentiu com confiança, muito por conta do que foi trabalhado com a comissão técnica nos últimos dias.

“Desde que cheguei aqui (os membros da comissão técnica) me deram a confiança que um jogador precisa. Quando eu estava em Espanha, estávamos falando pelo telefone e, como disse, era um jogador que podia lhes servir, sem desmerecer nenhum dos jogadores que aqui estão, porque todos têm um bom nível. Surgiu a possibilidade de vir aqui, estou agradecido. E vou me colocar na melhor forma para ajudar e estar apto a todas as competições que vêm”, finalizou.

