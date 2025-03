Vestido de Flamengo, Oruam celebra aniversário com homenagens a Neymar

O rapper Oruam, alvo de polêmicas recentes, completou 24 anos no último sábado, 1, e promoveu uma festa ‘temática’. Vestido de Flamengo e com visual ousado, o artista ganhou um bolo em homenagem ao ídolo Neymar, com os dizeres: “100% Jesus”.

No bolo, uma foto de Neymar no dia da conquista da inédita medalha olímpica para o Brasil e outras quatro de encontros com Oruam. Outro detalhe que chamou atenção no evento: seu novo visual. Isso porque o artista apareceu com o cabelo combinando com a camisa do Flamengo, todo em tom avermelhado.

O rapper esteve no centro de diversas polêmicas nas últimas semanas, desde o caso envolvendo o jogador santista às que terminaram na delegacia. Ele acabou detido por duas vezes em menos de um mês por motivos distintos e, posteriormente, se desculpou com seus fãs.

Polêmica envolvendo Neymar

No último dia 23 de fevereiro, Oruam voltou se envolver publicamente na briga judicial entre Neymar e Luana Piovani. O trapper já havia saído em defesa do camisa 10 do Santos na origem da desarmonia entre as partes, acarretando inclusive no cancelamento de seu show no Wehoo Festival de 2024, e repetiu a atitude neste ano.

“Vou começar em P1ranh#. Não fala do Neymar, não. ‘Tá’ sem mídia ou não tem ninguém te comend?”, comentou Oruam em um post no perfil de Luana Piovani.

O comentário ocorreu após a Justiça de São Paulo aceitar a queixa-crime aberta pelo jogador contra a atriz Luana Piovani em 2024 sob acusações de injúria e difamação. Decisão essa baseada em adjetivos como “mau caráter, estrupício, mau pai, péssimo cidadão, péssimo pai, péssimo exemplo, escroto, ignóbil”, além de acusações como “traído uma mulher grávida três meses durante a gestação”.

As últimas de Oruam

Já na quarta-feira passada, 26, o trapper acabou detido em flagrante após a Justiça encontrar um foragido dentro de sua residência. Ele deixou a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) após assinar um termo circunstanciado, visto que o crime de favorecimento pessoal é considerado de menor potencial ofensivo.

“Tenho medo de decepcionar Deus, meu pai, minha mãe, meus fãs, meus amigos e todos que gostam de mim. Minhas atitudes me trouxeram grandes inimigos, minhas vitórias me encheram de ego e na derrota lembrei da humildade. Peço desculpas só aos meus fãs e a minha família que, hoje, eu os decepcionei”, se manifestou Oruam logo depois do ocorrido.

Yuri Pereira Gonçalves, o foragido em questão, é amigo de infância de Oruam. O rapper explicou aos agentes que o companheiro estava há dias em sua residência, mas negou qualquer ciência do mandado de prisão em aberto contra ele.

Dias antes, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome verdadeiro de Oruam, esteve na delegação por direção perigosa. Ele pagou R$ 600 mil de fiança e acabou liberado na sequência.

