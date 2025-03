Paiva cita Abel e projeta longevidade no Botafogo: ‘Impossível não é’

Após mais de 50 dias, o Botafogo, enfim, tem um treinador. E mais um português! Depois de Luis Castro, Bruno Lage e Artur Jorge, Renato Paiva é o escolhido para tocar o barco do atual campeão continental e nacional. Além da nacionalidade, em comum, o fato de os antecessores do novo comandante alvinegro não concluírem o contrato. Longevidade, portanto, não é algo comum entre os lusitanos que trabalharam no Mais Tradicional. Com Paiva, pode ser diferente? O novo técnico alvinegro, então, não vai muito longe para expressar o seu ponto de vista.

“O Abel já fez, é porque se pode fazer. Impossível não é. As equipes vivem de ciclos, assim como o futebol. E o Botafogo acaba de entrar, neste ano, em um ciclo vitorioso. Eu sei que só três clubes ganharam Libertadores e Brasileiro ao mesmo tempo na história do futebol brasileiro (Botafogo, Santos e Flamengo). Mais difícil que ganhar é manter o topo nesta realidade que é o futebol brasileiro. O calendário é muito exigente”, argumentou Paiva.

Os antecessores de Paiva no Botafogo

Primeiro técnico durante a era SAF do Botafogo, Luis Castro chegou em março de 2022 e ficou até junho de 2023, deixando o Glorioso no meio do Campeonato Brasileiro, ainda na liderança disparada da competição, para treinar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Bruno Lage veio na sequência, mas teve uma sequência sem vitórias e terminou demitido. Hoje, está no Benfica. Por fim, em abril de 2024, Artur Jorge assumiu o cargo. O bracarense levou o Fogão aos títulos da Libertadores e do Brasileirão. No entanto, seduzido pelo vil metal dos petrodólares, saiu para trabalhar no Al-Rayyan, do Qatar.

Em contrapoartida, como mencionou Renato Paiva, Abel Ferreira está no Palmeiras desde outubro de 2020 e já renovou o contrato com o Verdão algumas vezes. Para conquistar a torcida e, a priori, evitar comparações, o novo técnico alvinegro valoriza sua chegada à Estrela Solitária.

“Enorme orgulho e satisfação de estar em um clube com a dimensão do Botafogo. Quando surgiu a possibilidade, nem pestanejei e fiz o possível para estar sentado nesta carreira. Esta maneira de o clube olhar para o jogo e o projeto do Botafogo é um casamento perfeito”, lembrou.

