De credor do Botafogo a vencedor do Oscar: veja a fortuna de Walter Salles - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O diretor Walter Salles fez história na noite do último domingo, 2, ao ganhar o primeiro Oscar do Brasil com o filme ‘Ainda Estou Aqui’. O cinema, porém, é apenas uma das paixões do cineasta, que também investe sua fortuna no clube de coração, o Botafogo. Para quem não sabe, os irmãos Salles despontam como um dos principais credores do Glorioso.

Walter e João Moreira Salles já ajudaram financeiramente o Botafogo em algumas ocasiões. Entre elas, na compra do atual centro de treinamento da equipe, o Espaço Lonier, em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro. Os irmãos também chegaram a considerar, antes da implementação da SAF, um investimento para separar o departamento de futebol do clube social.

João Moreira Salles costuma dar opiniões sobre o clube em textos publicados em jornais, enquanto Walter possui um estilo “mais silencioso”. Apesar de não falar tanto sobre o Glorioso ou até mesmo sobre futebol, o cineasta não abre mão de frequentar o Nilton Santos sempre que possível.

CT do Botafogo

Os irmãos adquiriram o Espaço Lonier, atual centro de treinamento do clube, por cerca de R$ 30 milhões, em 2017. O investimento ainda contou com um valor extra para que o Alvinegro realizasse as obras necessárias para adaptação do local, visto que antes era usado como sítio e ambiente para festas.

Em 2021, o controle do CT voltou para família Salles e houve um movimento para que o espaço fosse deixado para as categorias de base. O plano mudou com a chegada da SAF, em 2022, quando John Textor sentou com Walter e João para debater projetos relacionados ao local.

Textor trabalha aliado com os irmãos no interesse de transformar o Espaço Lonier em um local exclusivo das categorias de base. Para isso, o norte-americano estuda a aquisição de um novo terreno para construção de um CT moderno para o time profissional.

Anos antes, na época das ‘vacas magras’, os diretores já haviam depositado cerca de R$ 20 milhões para o clube em empréstimos para contratações.

Dívida do clube com os irmãos

De acordo com o balanço de 2023, o Alvinegro de General Severiano possuía um débito de cerca de R$ 57 milhões com a família Salles – R$ 28,5 milhões para cada -, frutos dos empréstimos e investimentos feitos por Walter e João. Ambos, porém, concordaram com o plano de Recuperação Extrajudicial proposto pelo clube, responsável por uma economia de R$ 400 milhões em dívidas para o Glorioso, e o déficit caiu para R$ 34,6 milhões. Ou seja, R$ 17,3 milhões para cada.

Walter concordou com o pagamento a longo prazo e, neste novo formato, pago em parcelas mensais durante 13 anos, o diretor receberá R$ 110,8 mil até o fim do valor.

Walter Salles: a fortuna

Apontado como um dos homens mais ricos do país pela Forbes, o diretor de ‘Ainda Estou Aqui’ tem um patrimônio estimado em US$ 4,4 bilhões (R$ 25,8 bilhões). Ele lidera o ranking no cinema nacional.

O cineasta herdou a fortuna de seu pai, fundados do Banco Itaú – uma das instituições financeiras mais influentes do país. Além do negócio no setor bancário, a família ainda investiu em mineração, outros setores da economia e também em energia.

