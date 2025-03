Santos aguarda convocações para definir planejamento da próxima Data-Fifa

O Santos pode ver a Data-Fifa prejudicar seu planejamento para uma possível final de Campeonato Paulista. Isso porque três jogadores vivem a expectativa de serem convocados por suas seleções nesta semana: Neymar, pela Seleção Brasileira, além de Tomás Rincón e Soteldo com a Venezuela.

A próxima Data-Fifa vai acontecer entre os dias 20 e 25 de março, justamente entre as duas finais do Campeonato Paulista. O primeiro jogo da decisão do Estadual está marcado para o dia 16 e o embate de volta para o dia 27. Neymar está na pré-lista do Brasil para os jogos contra Colômbia e Argentina. Assim, perder seu astro em uma preparação para o segundo jogo da final do Paulistão seria difícil para o Peixe.

Mesmo que não se classifique à decisão estadual, o Peixe perderia Neymar nos treinos para o início do Brasileirão. Afinal, o torneio de pontos corridos começa já no dia 29 de março.

Tomás Rincón e Soteldo também preocupam o Santos, já que o técnico Pedro Caixinha entende que a dupla é muito importante no plantel. O volante perdeu espaço para João Schimdt mas frequentemente é acionado pelo treinador. Já o atacante vem vivendo grande fase ao lado de todo sistema ofensivo do Peixe.

“Não posso prever quem serão nossos adversários e nem falar sobre hipóteses. Mas temos três selecionáveis e vamos trabalhar e adaptar o plano de trabalho em cima da possibilidade de não tê-los, caso a gente avance, na preparação”, disse Caixinha, após o jogo contra o RB Bragantino.

Santos aguarda adversário da semifinal

Assim, o Santos espera as convocações para iniciar o planejamento para a próxima Data-Fifa. Antes, a equipe precisa passar pela semifinal do Paulistão. O adversário será o Palmeiras ou o Corinthians. A definição sairá nesta segunda-feira (03/3).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.