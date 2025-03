Mídia internacional diz que Estêvão ofusca Neymar: ‘eleva o nível de forma grotesca’

As notas do auspicioso futebol de Estêvão, do Palmeiras, têm ecoado aos quatro cantos e causado expectativas elevadíssimas aos fãs do esporte. A perspectiva internacional quanto à carreira do jovem passou a refletir análises nacionais que o colocam no mesmo nível de Neymar, no início da trajetória pelo Santos. Aliás, para o ‘AS’, da Espanha, o palmeirense já tem ofuscado o camisa 10 da Vila.

Os dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, pelas quartas de final do Paulistão, colocaram a joia alviverde em destaque no jornal ‘AS’. No título, “Estêvão eclipsa Neymar”. A matéria, então, destaca os recordes já alcançados pela joia em solo nacional e trata especialmente da “ascensão que precisa ser aproveitada pelo Chelsea”.

O último feito, talvez um dos mais significativos, ocorreu justamente na classificação do Palmeiras sobre o São Bernardo, no último sábado, 1º de março. A joia alviverde chegou a 30 participações diretas em gols (20 tentos e dez assistências) em 56 partidas antes da maioridade, igualando o feito de Neymar. Ele já balançou as redes em cinco oportunidades nos últimos 11 jogos desta edição do Paulistão.

“Estêvão eclipsa a Neymar”

“O Chelsea tem uma joia em ascensão que precisa de aproveitamento, pois ele está quebrando todos recordes do futebol brasileiro sem ter completado 18 anos. (…) O ponta do Palmeiras teve um breve momento em que não se mostrou tão bem quanto estava acostumado, mas parece que com o passar da temporada seu nível vem aumentando de forma grotesca. Depois de quebrar recordes em 2024, em 2025 parece que seguirá o mesmo cenário”, dizia o início da matéria.

Apesar da empolgação, o jornal alerta para um jovem que ainda passa pelo “processo de desenvolvimento” e necessita aprimorar a finalização para se tornar mais completo. “A quantidade de recurso que o atacante demonstra ter anda de mãos dadas com seu aprimoramento físico”, iniciou.

“Apesar de ainda estar em processo de desenvolvimento, sua ascensão ao mais alto nível do Brasil o fez crescer fisicamente. Suporta melhor qualquer ataque quando enfrenta os rivais… e se aprimora para tornar seu futebol mais completo na hora de finalizar. Dribles, combinações… Os dois gols do promissor jogador do Franca demonstram as infinitas possibilidades que ele pode oferecer a um ataque, mesmo ainda em fase de crescimento”, complementou.

“Melhor do Mundo”

Se a empolgação com o futuro da joia esquenta pautas do Velho Continente, em solo nacional há um vislumbre ainda maior. Isso porque o país enfrenta um árduo período de ‘carências’ de ídolos desde o surgimento de Neymar e agora parece ter emplacado com Vini Jr., mas, especialmente, com o jovem alviverde.

“Aí vem o Estêvão, que não dá nem para falar dele. O que falaremos dele? O que a gente pode falar? Vai ser uma lenda do futebol. Já errei em muitos, com Gabriel Jesus, com o Pato…mas ele vai ser lenda, vai ser o melhor do mundo”, disse Neto recentemente sobre o jovem.

@t7.oficial7 O q falar do Estevão Willian ? ???????????????? #estevao #futebolbrasileiro #palmeiras #estevaowillian #futebol #brasil ? som original – T7 Edits ????????

“Desde o Neymar, eu nunca vi um talento como ele. Tipo, eu acho que esse moleque, com 17 anos, uma máquina. O que ele faz, eu comparo com o início do Neymar. Sei que vão me xingar, mas não tem como. Ele pode não dar o futuro do Neymar, mas todo jogo do Palmeiras acontece em cima dele e tem perigo de gol. O time procura um garoto de 17 anos”, fez quórum o jornalista Pilhado, da Jovem Pan.