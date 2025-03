Flamengo impõe condição para vender jogadores ao mercado interno

Mesmo após muito diálogo, o Flamengo não aceitou as garantias do Santos, que desejava a compra do volante Thiago Maia, do Internacional. O clube santista tentou contratar o jogador e se propôs a assumir o débito do clube gaúcho, mas o Rubro-Negro não aceitou as condições. Diante disso, o diretor José Boto explicou que o clube só irá aceitar vender jogadores ao mercado brasileiro à vista ou com garantias financeiras. Ele ressaltou que é uma ordem do presidente Bap.

LEIA MAIS: Flamengo ‘trava’ Santos de contratar Thiago Maia, do Inter

“O presidente deu uma ordem expressa para não vender jogador sem ser à vista ou com garantias pela má experiência que tivemos e também pela demora da Justiça em fazer-se Justiça”, disse José Boto após vitória do Flamengo sobre o Vasco.

Boto também falou sobre a dívida que o Internacional tem por Thiago Maia. Agora, o Colorado terá que pagar os débitos. O Flamengo, afinal, não recebeu os devidos pagamentos pelo volante, valor que gira em torno de 4,5 milhões de euros.

“Internacional agora tem que nos pagar”, completou.

Mesmo com a negativa, o Santos, aliás, deve tentar novamente a contratação de Thiago Maia. Como ele disputou o Campeonato Gaúcho, a transação pode acontecer na janela de exceção de abril, que só pode envolver atletas que disputaram os estaduais. A transferência tem que acontecer entre os dias 10 de março a 11 de abril.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.