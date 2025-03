Palmeiras quita dívida e encerra débitos com a Crefisa

O Palmeiras não tem mais dívidas em aberto com sua antiga patrocinadora máster, a Crefisa. O Verdão conseguiu quitar todos os débitos com a empresa contraída por meio da contratação de atletas com aporte do grupo, que deixou o clube no final do ano passado, após uma parceria de 10 anos.

Havia uma previsão de que todo o montante seria pago ao longo de 2024. Tanto que a temporada passada se iniciou com o Palmeiras precisando pagar R$24,2 milhões para a Crefisa. Em novembro restavam apenas R$ 429 mil no passivo circulante. Este valor foi pago já no começo de 2025.

Os valores da dívida se referem a contratações de atletas como Luan, Guerra, Carlos Eduardo, Dudu e Borja. Quando acertou com a Crefisa, em 2015, o Palmeiras se comprometeu a devolver os valores investidos nas contratações. Em 2018, entretanto, ficou acertado que o Verdão iria devolver a quantia com acréscimo de juros baseados na taxa de CDI.

Ou seja, caso o Palmeiras vendesse um destes jogadores por um preço maior do que o gastou quando adquiriu o atleta, o clube teria que pagar o valor com juros ao receber pela transferência.

Contudo, se a quantia fosse menor ou igual, ou se o jogador saísse de graça, como aconteceu com Dudu, por exemplo, o Palmeiras teria dois anos para pagar o que deve. Além disso, caso resultasse em algum lucro, esse dinheiro ficaria com o clube.

A somatória dos valores chegou a atingir R$ 172 milhões ao fim de 2019. Contudo, o Palmeiras conseguiu ir diminuindo esse número aos poucos, até conseguir quitar a dívida nesta temporada. Além disso, o Verdão parou de usar o dinheiro da patrocinadora para contratar atletas.

O fim da era Crefisa no Palmeiras

No final do ano passado, a Crefisa deu adeus para o Palmeiras após 10 anos. No começo da temporada, o Verdão anunciou a chegada da Sportingbet para o espaço máster de sua camisa.

Com a patrocinadora, o Verdão conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), duas Copa do Brasil (2015 e 2020), quatro Campeonatos Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

