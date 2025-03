De la Cruz recebe cuidado especial no Flamengo

De La Cruz foi relacionado pelo Flamengo, mas não entrou em campo para o primeiro jogo da semifinal do Carioca após se recuperar de um corte em um dos pés. Afinal, o meio-campista passa por um cronograma especial da comissão técnica por conta da temporada recheada de lesões do uruguaio, que busca ainda sua melhor forma.

No ano passado, De la Cruz sofreu com problemas musculares e foi o que mais esteve no departamento médico: quatro vezes. Ao todo, ele desfalcou o Flamengo em 13 partidas na temporada. O volante teve dores no ombro direito, trauma no joelho direito e duas lesões na posterior da coxa direita. Agora, o clube tenta recuperar a condição ideal do jogador aos poucos. Em 2025, aliás, ele disputou apenas três dos nove jogos da equipe principal no ano.

“Ele teve um corte no pé que ele não conseguia usar chuteira e tênis, não conseguia correr e treinar. Perdeu ritmo e está se recondicionando. No campo artificial alguns jogadores precisam de cuidado especial, e o De la Cruz é um deles. Se não fosse campo artificial ele jogaria, não colocaria o Luiz Araújo, mas precisei e tirei com 60 minutos. Estamos rodando porque vamos precisar de todos os jogadores nas quartas e domingos (quando o calendário do futebol apertar). Tomei a decisão de não colocar o De la Cruz e daqui a uns anos ele vai me agradecer por causa do joelho dele”, disse o treinador depois da vitória sobre o Vasco.

Com a semana livre de compromissos, o Flamengo tenta preparar De la Cruz pensando na partida de volta da semifinal do Carioca, no sábado, no Maracanã. O elenco ganhou folga de dois dias e se reapresenta na manhã de terça-feira.

