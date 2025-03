Jogador do São Paulo vibra com Oscar para o Brasil

O filme ‘Ainda Estou Aqui’, dirigido por Walter Salles, coloriu o cinema brasileiro com o tom dourado da conquista inédita do Oscar. Trata-se de nada mais nada menos que a primeira produção nacional a vencer a premiação mais importante da categoria em toda história. E ao contrário do que pediu Fernanda Torres, que concorria à estatueta de melhor atriz, o clima não só foi de Copa do Mundo como mobilizou até mesmo quem já defendeu a Amarelinha.

Nesta segunda-feira, 3, o meia tricolor Oscar usou as redes sociais para vibrar com o feito da noite anterior, 2. O jogador fez uma publicação com intuito de parabenizar a obra, mas especialmente de reiterar o orgulho brasileiro com a conquista.

“Orgulho de ser brasileiro e de ver nosso país tão bem representado com Ainda Estou Aqui. #Oscars”, escreveu o meia.

Orgulho de ser brasileiro e de ver nosso país tão bem representado com Ainda Estou Aqui. ??????????#Oscars — Oscar (@oscar8) March 3, 2025

Oscar, Copa do Mundo e carnaval

Torcedor assíduo do Botafogo, Walter Salles ficou responsável pelo discurso da vitória. O diretor já havia concorrido anteriormente com ‘Central do Brasil’, vencedor do Golden Globe, mas nunca conquistado o tão almejado Oscar. Em seu agradecimento, fez questão de enaltecer os três pilares femininos que tornaram a produção tão intensa e cativante.

“Esse filme vai para uma mulher que, após uma perda enorme por um regime autoritário, decidiu não se render: Eunice Paiva. E vai para as duas mulheres extraordinárias que lhe deram vida. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. (…) Uma coisa extraordinária, extraordinária. Muito obrigado”, agradeceu Salles.

Os frutos já estão sendo colhidos, mas ainda parece impossível dimensionar o tamanho desta conquista para cultura e arte brasileira. O reconhecimento da obra trouxe mais visibilidade para o cinema brasileiro e abriu portas para novas oportunidades. Recentemente, inclusive, o Marché du Film, mercado oficial do Festival de Cannes, nomeou o Brasil como País de Honra da edição de 2025.

O brasileiro não abdica de seu carnaval, tampouco abre brechas para outras celebrações em meio à festa mais popular do mundo. Mas, para toda regra há exceção. Especialmente se for para enaltecer a própria cultura e colocá-la no topo do mundo. A mobilização pelo país na noite do último domingo, 2, só comprova isso.

Criou-se, de fato, um clima de Copa do Mundo, mas daqueles que só o brasileiro sabe fazer. Ruas movimentadas pelo carnaval abriram espaços para os telões, cinemas também receberam foliões e se via, em cada bar, movimentação de decisão. Por um momento, todos eram torcedores e faltava só balançar a redes para causar a explosão de uma comoção geral.

É do Brasil ????????!

Curitiba ?? pic.twitter.com/gvc9ww7Z4m — JANE ???? (@jane456000) March 3, 2025

