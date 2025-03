??dolo do Flamengo, Zico completa 72 anos; veja homenagens

Grande personagem na história do Flamengo, Zico completa 72 anos nesta segunda-feira (3). Ídolo de gerações e eterno camisa 10 da Gávea, o Galinho recebeu diversas homenagens nas redes sociais. Desta forma, ele mantém a memória da torcida e dos próprios jogadores acesas quanto à história que construiu no clube.

Com 18 anos, Zico, portanto, estreou com a camisa do Flamengo em 1971. Já no ano seguinte, o Galinho, assim, conquistou o primeiro troféu pelo Rubro-Negro, o Campeonato Carioca (que ele viria conquistar outras seis vezes). No total, foram quatro títulos do Campeonato Brasileiro (1980, 1982, 1983 e 1987), além, claro, das conquistas da Libertadores da América (1981) e do Mundial Interclubes (1981). Em 732 partidas com a camisa do Flamengo (434 vitórias,179 empates e 118 derrotas), ele balançou a rede 508 vezes.

Afinal, seu sucesso naturalmente o levou à Seleção Brasileira, pela qual disputou 89 partidas, balançou as redes 66 vezes e conquistou a Taça do Atlântico (1976), Copa Roca (1976), Copa Rio Branco (1976), Taça Oswaldo Cruz (1976), Torneio Bicentenário dos EUA (1976), Taça Brasil-Inglaterra (1981).

Veja as manifestações por Zico

“No futebol, há ídolos. No Flamengo, há lendas. Em cada coração rubro-negro, há um nome que brilha como astro-rei: Zico. Cada gol, cada toque, cada jogada carregava a alma de uma Nação. Com seu talento, Zico inspirou gerações de jogadores e conquistou um amor que lota arquibancadas, ecoa no Maracanã e vive em cada coração rubro-negro. PARABÉNS, REI”, publicou o Flamengo em suas redes sociais.

Vida longa ao Rei Arthur! ????#ZICOÉONOSSOREISEMPRE pic.twitter.com/6DABonzNfK — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2025

O “Lega Serie A”, versão brasileira da Serie A, do Campeonato Italiano, também publicou uma mensagem a Zico. Ele, afinal, atuou pela Udinese após ser vendido pelo Flamengo em 1983. Aliás, foi uma das maiores vendas da história na época no valor de US$ 4 milhões, um valor surreal naquela ocasião.

Feliz aniversário, Zico! ????????????#SerieA @Udinese_1896 @SerieA pic.twitter.com/SsXKEdid5t — Lega Serie A (@SerieA_BR) March 3, 2025

PARABÉNS, ZICO! ???????? Hoje é aniversário do nosso eterno ídolo! Zico, o maior da história do Flamengo, completa mais um ano de vida. Obrigado por tudo, Galinho! ?????????? pic.twitter.com/dZkz6AXa0s — Notícias Fla (@Noticias_Fla81) March 3, 2025

Feliz aniversário, #Zico! Sua trajetória no Flamengo e no futebol é uma verdadeira inspiração para os rubro-negros. Desejamos que seu dia seja tão grandioso quanto suas conquistas! pic.twitter.com/mDQfVflPx8 — Nação BRB FLA (@NacaoBRBFla) March 3, 2025

Feliz aniversário, Galinho! O eterno camisa ????! ????#AcrediteSempre pic.twitter.com/2ENAUOlLzY — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 3, 2025

É CARNATAL! ?????????? O eterno camisa ???? da Gávea faz aniversário no dia de hoje! Além de toda a representatividade com a camisa do Mengão, o Galinho será homenageado com o seu nome no troféu do #MaisCharmoso! ???? Parabéns, @Galinho1953! ????????#CariocaSuperbet25 pic.twitter.com/8TdCuWipLN — Cariocão (@Cariocao) March 3, 2025

