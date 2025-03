Pedrinho, sobre renovação com Payet: ‘Avaliando até o último minuto’

Um dos grandes nomes no cenário do futebol brasileiro atual, Payet tem contrato com o Vasco até julho de 2025. O frânces, aliás, recebeu elogios de Pedrinho, presidente do Cruz-Maltino, mas uma possível renovação com o clube é dúvida.

“Ele tem me surpreendido no dia a dia pelo profissionalismo. Tem entrado em forma, tem se dedicado. Mas é um caso que a gente vai avaliar na reta final do seu contrato. Não posso precisar agora o que vai acontecer”, declarou o dirigente em entrevista à TNT Sports.

Um dos fatores que pode dificultar uma sequência do atleta em São Januário é o valor do sálario, considerado alto para o momento do clube.

“Realmente é um salário alto para o que o Vasco pode pagar hoje. Mas estamos avaliando até o último minuto”, complementou.

Atualmente, Payet é reserva no elenco do Vasco. Na temporada, foi titular em apenas duas oportunidades: contra o Maricá e Sampaio Corrêa. Desde que chegou no Rio de Janeiro, em 2023, atuou em 68 partidas, marcou sete gols e deu 11 assistências.

“É um jogador que respeita muito a instituição e nós respeitamos muito ele, não só como jogador do Vasco mas também pela carreira que construiu. A gente espera que dê uma resposta positiva porque o talento é absurdo”, opinou Pedrinho.

