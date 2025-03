Vegetti ganha companhia na artilharia do Carioca; Vasco vive jejum

O atacante Vegetti, do Vasco, ganhou companhia na artilharia do Carioca. Isso porque seu compatriota Germán Cano deixou o dele na goleada do Fluminense por 4 a 0 sobre o Volta Redonda, no último domingo (2), chegando aos mesmos seis gols do Pirata no certame.

Vegetti, aliás, passou em branco no última partida, em derrota por 1 a 0 contra o Flamengo, no sábado (1º), pela ida da semifinal do Carioca. No jogo da volta, porém, terá a oportunidade de se isolar novamente no quesito, podendo encerrar um longo jejum vivido pelo Vasco.

LEIA MAIS: Resumo da janela internacional do Vasco: R$ 45,6 milhões em oito reforços

Afinal, além de não vencer o Estadual desde 2016, o Cruz-Maltino não tem um artilheiro do torneio desde 2014. Foi quando o atacante Edmilson marcou 11 gols e superou nomes como Walter (Fluminense), Alecsandro (Flamengo) e Henrique Almeida (Botafogo). Na ocasião, o Vasco ficou perto do título, perdendo na final para o Flamengo em jogo polêmico.

Desde então, Flamengo, Fluminense e Volta Redonda dominaram o prêmio. Guerrero, Bruno Henrique, Gabigol (duas vezes) e Pedro foram os artilheiros pelo Flamengo. Pelo Flu, Fred, Pedro e Germán Cano levaram o troféu individual. Já o Volta Redonda, então, foi representado por Tiago Amaral, João Carlos e Alef Manga.

Últimos artilheiros do Carioca

2014 – Edmilson (Vasco) – 11 gols

2015 – Fred (Fluminense) – 11 gols

2016 – Tiago Amaral (Volta Redonda) – 10 gols

2017 – Paolo Guerrero (Flamengo) – 10 gols

2018 – Pedro (Fluminense) – 7 gols

2019 – Bruno Henrique (Flamengo) – 8 gols

2020 – Gabigol (Flamengo) e João Carlos (Volta Redonda) – 8 gols

2021 – Alef Manga (Volta Redonda) – 9 gols

2022 – Gabigol (Flamengo) – 9 gols

2023 – Germán Cano (Fluminense) – 16 gols

2024 – Pedro (Flamengo) – 11 gols

2025* – Vegetti (Vasco) e Germán Cano (Fluminense) – 6 gols

*Competição em andamento

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.