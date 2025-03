Plata bate meta, e Flamengo vai adquirir mais 50% dos direitos do atacante

Com desempenho regular com o técnico Filipe Luís, Gonzalo Plata atingiu uma meta contratual em seu vínculo com o Flamengo. Agora, o clube carioca investirá mais 3,9 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,7 milhões) para adquirir os outros 50% dos direitos econômicos do atacante.

O acordo inicial previa a compra de 50% dos direitos do jogador junto ao Al-Sadd, do Qatar, por 4,1 milhões de dólares. Caso Plata atingisse 1.500 minutos em campo nos primeiros 12 meses – marca alcançada na última partida contra o Vasco – o Flamengo teria que comprar a outra metade por 3,9 milhões de dólares. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

Desta forma, o Flamengo fecha um total de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 44,6 milhões) para ter 100% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o clube tem a opção de pagar mais 1,3 milhão de dólares (R$ 7,2 milhões) ao Al-Sadd para retirar a cláusula de mais-valia. Caso exerça essa opção, o investimento total, aliás, chegará a 9,3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 52 milhões). Se fizer isso, o Rubro-Negro quitará a operação até 2027 e terá 100% dos direitos do jogador.

Plata, afinal, está no Flamengo desde agosto de 2024. De lá para cá, ele disputou 23 partidas, anotou três gols e deu três assistências. No período, ajudou o Fla a conquistar a Copa do Brasil (2024), a Supercopa Rei (2025) e a Taça Guanabara (2025).

