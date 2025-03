Flamengo agenda reunião com Jorginho e encaminha renovação com Pulgar

No início do ano, o Flamengo priorizou a contratação de um volante por conta da quase certa saída de Pulgar. No entanto, agora, o Rubro-Negro pode ter dois importantes jogadores no setor ao longo da temporada de 2025. O Rubro-Negro, afinal, encaminhou a renovação com o chileno, além de agendar uma reunião com Jorginho, do Arsenal, da Inglaterra, para finalizar o acordo de pré-contrato. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O encontro será na quarta-feira (5) e a ideia do Rubro-Negro é fazer com que o ítalo-brasileiro assine um pré-contrato. O volante, aliás, já está apalavrado, mas o Fla busca fechar o vínculo, de fato, no papel. Diretor de futebol, José Boto será enviado para representar o clube no encontro. Jorginho tem contrato com os ingleses até junho deste ano, quando termina a temporada na Europa.

Além disso, o Flamengo encaminhou a renovação de contrato com Pulgar. O chileno aceitou oferta para seguir três anos com a camisa rubro-negra e vai assinar até o fim de 2028. O empresário do volante, aliás, desembarca no Rio de Janeiro nos próximos dias para finalizar os detalhes da assinatura do contrato.

Atualmente, Pulgar, de 31 anos, é titular absoluto do Flamengo de Filipe Luís. Na temporada, mesmo com o controle de carga deste início de temporada, o volante fez seis jogos. No total, desde 2022 no Fla, o volante atuou em 106 partidas, marcou dois gols e deu nove assistências.

Por fim, o Flamengo ainda conta com duas opções no elenco. Allan, que está em processo de afirmação na equipe principal. Além dele, Evertton Araújo, de 21 anos, é considerado promissor, mas há uma cautela para não queimar etapas com o jovem.

