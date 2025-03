Jogador do León, rival do Flamengo no Mundial, é alvo de sequestro no México

O jogador uruguaio Nicolás Fonseca foi vítima de sequestro relâmpago no México, na última quinta-feira (27), enquanto estava a caminho do treino do León. O atleta foi rendido na estrada e passou duas horas nas mãos dos assaltantes.

Os bandidos o liberaram a 25 km do local do ínicio do crime. Aliás, segundo o meia, levaram seu carro e outros pertences. Portanto, o jogador está vivendo com escolta policial armada 24 por dia desde o susto.

Porém, Daniel Fonseca, pai de Nicolás e ex-jogador da seleção uruguaia, disse à imprensa que apesar do atleta se sentir mais seguro, a situação é incômoda.

“Isso lhe dá tranquilidade, mas é muito incômodo. Você perde a liberdade totalmente”, disse em entrevista a “Es Espectador Deportes” reproduzida pelo jornal argentino “Olé”.

León será adversário do Flamengo no Mundial

Atual clube do jogador, León está no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes e vão se enfrentar no dia 24 de junho, na Flórida. Além deles, também estão no Grupo D o Espérance de Tunis (TUN) e o Chelsea (ING). Aliás, a equipe mexicana vive um bom momento sendo líder na Liga MX e a única invicta no torneio nacional.

Nicolás Fonseca, de 26 anos, nasceu em Novara, Itália, enquanto seu pai jogava pela Juventus. Iniciou a carreira no Novara e, em 2021, foi contratado pelo River Plate do Uruguai. Posteriormente, foi para River Plate da Argentina, em 2024.

